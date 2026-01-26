Delia Duran in tv col pancione di 7 mesi, Alex Belli le legge a sorpresa una lettera d’amore in diretta: ''Sei la donna della mia vita''

La coppia aspetta il primo figlio, che dovrebbe nascere tra due mesi

Lunedì 26 gennaio è stata ospite de “La Volta Buona”

Qui, in diretta, Alex ha voluto fare una toccante dichiarazione d’amore alla 37enne venezuelana

Alex Belli ha voluto leggere una toccante lettera d’amore in diretta tv alla compagna incinta Delia Duran.

La coppia, che è insieme dal 2018, aspetta infatti il primo figlio. Hanno provato per ben cinque anni a far spiccare il volo alla cicogna e proprio quando ormai pensavano di dover ricorrere alla scienza per aiutare il percorso di genitorialità, è arrivato il concepimento in modo naturale.

Alex Belli, 42 anni, e Delia Duran, 37, ospiti de La Volta Buona a circa due mesi dalla data prevista per l'arrivo al mondo del figlio

La 37enne venezuelana è al settimo mese di gravidanza e dovrebbe dare alla luce il bambino – un maschietto che si chiamerà Gabriel – a marzo.

La coppia dovrebbe accogliere Gabriel a marzo

“Questa è una piccola sorpresina per te, l’ho preparata per te”, ha spiegato Alex ospite del programma tv di Rai1 “La Volta Buona” lunedì 26 gennaio.

Alex legge la lettera d'amore per Delia

“Solitamente io non amo scrivere lettere, ma stavolta ti ho voluto scrivere un pensiero che mi è uscito dal cuore, lo voglio leggere davanti a te, perché veramente sei stata dal primo momento la donna della mia vita”, ha aggiunto il 42enne.

“Hai completato tutta la mia vita dal primo momento che ci siamo incontrati, amarti è stata la cosa più semplice e più potente che mi sia mai capitata”, ha continuato.

Delia commossa

La gioia per l’arrivo del bebè è tantissima: “Tra poco diventeremo genitori del piccolo Gabriel e l’idea di costruire una famiglia con te mi riempie di una felicità nuova ed è veramente quasi vertiginosa per me quest’idea”.

“Ti prometto di esserci sempre nei giorni leggeri e anche in quelli difficili, ma soprattutto quando il piccolo Gabriel non ci farà dormire”, ha proseguito.

Un romantico bacio

“So cosa vuol dire la parola futuro oggi nella nostra vita, lo vedo nel tuo volto, nel tuo sorriso e nella vita che cresce dentro di te. Grazie per l’amore che mi hai dato ogni giorno e grazie per esserci”, ha chiosato.

La conduttrice Caterina Balivo ha sottolineato che le parole di Alex avevano fatto commuovere fino alle lacrime anche alcuni degli ospiti, tra cui Guillermo Mariotto e Wilma Goich.

“Di solito lui non è così romantico”, ha commentato Delia.