La Divina, incinta di sette mesi, costretta ad annullare tutti gli appuntamenti lavorativi

“Settimana difficile, molto! E sottoscrivo la story di mio marito”, spiega su Instagram

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sbottano sui social in un momento di rabbia. La Divina, incinta di sette mesi, è costretta ad annullare tutti gli impegni lavorativi presi. Il motivo? Matilde, la figlia di due anni, è tornata a casa malata: dalle sue parole e quelle dell’allenatore di nuoto parrebbe proprio aver preso l’influenza. “Siete degli irresponsabili pezzi di mer*a”, tuona il 43enne, la 37enne sottoscrive le sue parole.

''Siete degli irresponsabili pezzi di mer*a!'': Federica Pellegrini e Matteo Giunta sbottano sul social, ecco perché

“Capendo che se non è su Instagram, non esiste…mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a ‘impegni’ che questa settimana ho dovuto cancellare! Settimana difficile, molto! E sottoscrivo la story di mio marito”, fa sapere l’ex campionessa olimpica.

Giunta non va molto per il sottile: è lui a rendere evidente quel che è accaduto. “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di mer*a!”, fa sapere.

La loro primogenita deve essere tornata dalla scuola materna con la febbre, contagiata da altri bimbi, Federica è stata così costretta a cancellare gli appuntamenti. Non solo, in dolce attesa di un’altra femminuccia, lei stessa deve stare attenta a non prendere a sua volta la malattia per evitare conseguenze gravi. Questo li ha fatti andare su tutte le furie.