Da Simona Ventura a Donatella Versace e Anne Hathaway: i vip di tutto il mondo al funerale di Valentino, foto

Non poteva essere altrimenti. I vip di tutto il mondo arrivano da ogni parte del pianeta per essere al funerale di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a piazza Repubblica a Roma. Vogliono dare il loro ultimo saluto all’Imperatore del fashion. Il mondo della moda e dello showbiz omaggia lo stilista morto il 19 gennaio scorso a 93 anni. Simona Ventura, insieme a Giovanni Terzi, Donatella Versace con la figlia Allegra, Anne Hathaway, col marito Adam Shulman, e moltissimi altri addolorati fanno il loro ingresso in chiesa.

La modella russa Natalia Vodianova e il ceo di Christian Dior Antoine Arnault, Tom Ford, Anna Fendi, Brunello Cucinelli, Margherita Buy, Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino hanno i volti contratti. Come loro anche Bianca Brandolini d’Adda, Ermanno Scervino, Liz Hurley, Francois-Henri Pinault, Eleonora Abbagnato.

Anna Wintour, mitica direttrice di Vogue, ha un’espressione triste. Ci sono Afef, Olivia Palermo, tutti orfani di un genio. Immancabile la presenza di Giancarlo Giammetti e l’ultimo compagno di Valentino, Vernon Bruce Hoeksema.

I giornalisti provano a fermare ognuno dei presenti. La Ventura ricorda lo stilista e dice: “Non avevo molta speranza che lui mi potesse vestire per l'Isola dei Famosi e invece lo ha fatto per tutte le puntate, una serie di vestiti rossi magnifici che io ho ancora e che tengo nel cuore, pezzi unici. Mi diceva 'non sei diciamo la mia ambasciatrice più coronata, ma la più tatuata sì'. Era molto divertente, ironico. Giancarlo è stato con me straordinario, due persone che ho avuto il privilegio di poter conoscere bene e ai quali sono eternamente”.