''Entro l’anno'': Giorgio Pasotti conferma le nozze con Claudia Tosoni e svela cosa le ha regalato

L’attore 52enne le ha fatto la proposta a teatro, durante uno spettacolo: stanno insieme dal 2017

In passato per lui relazioni con Elisa, Giulia Michelini e Nicoletta Romanoff, da cui nel 2010 ha avuto una figlia

Dopo la proposta fatta in teatro, al Manzoni di Roma, a fine dicembre, Giorgio Pasotti al Corriere della Sera conferma le nozze con Claudia Tosoni, a cui è legato dal 2017. “Entro l’anno”, risponde quando gli si domanda la data e svela cosa le ha regalato.

"Claudia si trovava in scena con Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi per La strana coppia. In realtà doveva rimanere una cosa intima, lo sapevano solo loro due. Qualcuno dal pubblico ha scattato delle foto. La notizia ha iniziato a correre…”, spiega il 52enne, in passato legato alla cantante Elisa, Giulia Michelini e Nicoletta Romanoff, da cui nel 2010 ha avuto una figlia. L’attore ha regalato alla Tosoni un anello “di diamanti”, così dice. Sulla data, replica: “Ancora non la sappiamo. Entro l’anno comunque. Prima dobbiamo finire di portare in giro l’Otello”.

Gli di domanda se voglia altri figli con la 34enne, oltre a Maria avuta dall’ex, lui chiarisce: “Non c’è niente di programmato. Le cose accadranno quando e se ce le sentiremo”. Sarà il suo primo matrimonio: “Sì, ho raggiunto quell’età in cui una promessa diventa autentica davvero. Ho coscienza del tempo, ho fatto ciò che dovevo fare. Sono cose che uno sente dentro... e poi, con Claudia stiamo insieme da nove anni. Era il momento giusto”.