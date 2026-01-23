All’Orient Express La Minerva va in scena il cocktail party del noto pr romano

Arrivano in tantissimi per celebrare il grande giorno: Orlando, Trevisan, Freddi, la marchesa d’Aragona

E’ uno dei più noti pr della Capitale e non solo e nessuno buca l’appuntamento col suo cocktail party super glamour. Tutti i vip fanno gli auguri ad Antonello Lauretti, non si perdono il suo compleanno, la festa va in scena all’Orient Express La Minerva. Jimmy Ghione, inviato di Striscia 62enne, arriva con la sua giovane fidanzata Marialaura De Vitis, ex Pupa 27enne. I due stanno insieme dalla primavera 2024 e sono sempre più felici. C’è anche Manuela Arcuri, single dopo la separazione da Giovanni Di Gianfrancesco. La 49enne è col figlio Mattia, 11 anni, avuto dall’imprenditore.

Jimmy Ghione con la giovane fidanzata Marialaura De Vitis, Manuela Arcuri col figlio: tutti i vip al compleanno di Antonello Lauretti

Atmosfera soffusa, ambiente chic e accogliente: ogni particolare è curatissimo. I camerieri offrono calici di vino, e sorridono gentili. Altri offrono i deliziosi canapés salati, di sei varietà diverse, e i due primi piatti previsti. Poi arrivano i tre assaggini di dolci. Tutto condito da brindisi, chiacchiere e risate, mentre il pianoforte suona e una cantante intona canzoni e ragazze 'candelabro' si divertono a camminare tra i tavoli.

All’Orient Express La Minerva va in scena il cocktail party del noto pr romano

Antonello con Laura Freddi e Miriana Trevisan

Gli ospiti arrivano a partire dalle 18,30. Ad accoglierli in direttore dell’hotel tra i più lussuosi della Capitale, nella leggendaria piazza Minerva. Simone Giorgi saluta Stefania Orlando, Carolina Marconi, Miriana Trevisan, Antonella Salvucci, Laura Freddi, Daniela Del Secco, Marchesa d’Aragona, Chiara Giordano e il fidanzato Andrea Evangelista.

Alla festa, oltre all'Arcuri, pure Laura Cremaschi

Ci sono pure l’avvocato penalista Francesco Catricalà, Serena Zonetti e Anna Bonanni di Vis a Vis, Alessandro Ghilardi, American Express Madrid, Laura Cremaschi, Veronica Ursida, Alessia Fabiani, Giovanni Calvario di L’amore è cieco, l’imprenditrice della bellezza Daniela Cervino.

Lauretti posa con Alessia Fabiani e con Stefania Orlando

Ci sono pure Chiara Giordano e il fidanzato Andrea Evangelisti

Antonello abbraccia tutti, è raggiante. Osserva soddisfatto i suoi invitati rilassarsi mentre si godono il gustoso aperitivo. Poi, immancabile, c’è la torta, il mitico millefoglie con crema chantilly e gocce di cioccolato, arricchito da frutti rossi, firmato dalla pasticceria Cavalletti. Lui spegne le candeline e posa per i tanti fotografi arrivati. Si scambiano gli ultimi convenevoli e poi ci sono i saluti. L’apputamento, imperdibile, è per il prossimo anno.