Secondo il Corriere della Sera il 42enne non immaginava un fine così traumatica della sua relazione

Stando al quotidiano “viveva da separato in casa” con la premier 46enne

Dopo i fuori onda imbarazzanti e sessisti mandati in onda da Striscia la Notizia e il successivo post in cui la premier gli ha dato il benservito, arrivano nuove indiscrezioni sullo scandalo che ha colpito la famiglia di Giorgia Meloni. Il Corriere della Sera, a firma di Renato Franco, scrive che Andrea Giambruno “era diventato arrogante e presuntuoso”. Il suo stato d’animo attuale adesso sarebbe completamente diverso. Dopo l’auto sospensione da Mediaset, con destino lavorativo e personale fortemente in bilico, “ora sta sotto un treno”.

Andrea Giambruno ''era diventato arrogante e presuntuoso, ora sta sotto un treno'': nuove indiscrezioni sullo scandalo nella famiglia di Giorgia Meloni

Il quotidiano parla di “stato d’animo nero”. E rivela: “Il giornalista scaricato via Instagram sta vivendo ore di doppia preoccupazione: da una parte la fine inaspettata, nei tempi e nei modi, della relazione con la presidente del Consiglio; dall’altra i timori sul suo futuro professionale”.

Come è emerso dal post della presidente del Consiglio, con la compagna da cui ha avuto la figlia Ginevra, 7 anni, il rapporto si era raffreddato da tempo. Il giornale però fa sapere: “se è vero che Meloni e Giambruno vivevano da separati in casa da tempo, certo lui non immaginava un epilogo così netto e improvviso”.

Secondo il Corriere della Sera il 42enne non immaginava un fine così traumatica della sua relazione. Stando al quotidiano “viveva da separato in casa” con la premier 46enne

Stando al Corriere, Giambruno, 42 anni, conduttore di Diario del Giorno su Rete 4, sarebbe rimasto sorpreso da tutto questo susseguirsi di accadimenti. “Le sue uscite sessiste sono state un assist inatteso perché altrimenti la ‘exit strategy’ sarebbe stata un’altra. Più morbida e probabilmente molto più diluita nel tempo. Del resto la premier ha sempre ritenuto Giambruno ‘un padre bravissimo e amorevole'. Quindi non aveva fretta di ribaltare uno status quo, che tra mille impegni, di lei, ma anche di lui, poteva ‘reggere’”, precisa ancora.

Per il quotidiano Mediaset, in grande imbarazzo per le parole del presentatore, starebbe vagliando il da farsi con “accurati accertamenti”. E fa sapere: “Niente è stato ancora deciso. Il ventaglio di ipotesi è largo, va dal ritorno in video, al reintegro ma dietro le quinte fino al licenziamento (ipotesi che sembrerebbe comunque molto remota)”. Andrea, sorpreso in un centro commerciale vicino Bergamo nel weekend con la sua bimba, starebbe male. “Questa attesa nel limbo di color che son sospesi lo sta snervando”.