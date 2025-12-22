Un reel assolutamente ironico per comunicare ai follower cosa regalerà loro la nuova cicogna

Il 32enne pugliese cerca di decifrare il referto medico, ma ci riesce con tantissime difficoltà…

A inizio dicembre hanno annunciato la gravidanza bis di lei. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni con un nuovo video svelano il genere del secondo bebè: dopo Ginevra, venuta al mondo nel luglio del 2023, avranno un altro fiocco tutto rosa.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni con un video svelano il genere del secondo bebè: ecco di che colore sarà il fiocco

Il reel che pubblicano su Instagram è assolutamente ironico. "Andrea beato tra le donne. Non vediamo l’ora", scrive per accompagnarlo la 27enne, legata al 32enne pugliese, reduce da un trapianto di capelli. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019 e da quel momento sono diventati una cosa sola.

Il 32enne pugliese cerca di decifrare il referto medico, ma ci riesce con tantissime difficoltà…

Nel filmato Andrea cerca di decifrare il referto medico in cui si svela il sesso del nascituro, ma ha evidenti difficoltà. Zelletta, poco pratico con il test del Dna fetale, rimane assorto. “Amore, ma fi*a leggi!”, sbotta divertita Natalia. Nonostante la Paragoni lo sproni, lui non arriva al punto: che nascerà una sorellina per Ginevra. “Ma tu sei proprio rinco*ionito”, scherza lei.

La 27enne, che a luglio 2023 ha avuto già Ginevra, partorirà un'altra femminuccia

Natalia arricchisce la clip con un montaggio spiritoso. Appare Vincenzo De Luca che dice: “Stendiamo un velo pietoso”. Non solo, c’è anche Cristiano Malgioglio che afferma: “Gesù mio, aiutami tu”, proprio ad evidenziare i problemi dell’ex tronista, che però, alla fine, insieme alla figlioletta, esplode di gioia.