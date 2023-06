Andreas Muller con i figli, il papà e il fratello di Veronica Peparini, felice con la famiglia del suo amore: foto

Il ballerino e coreografo 27enne con la compagna 52enne insieme agli affetti più cari di lei

Andreas Muller sorride accanto alla compagna. I due si lasciano immortalare con i figli, il papà e il fratello di Veronica Peparini. Il ballerino e coreografo 27enne è felice con la famiglia del suo amore: l’ex professoressa di Amici 52enne ha vicino i suoi affetti più cari. I due, coppia da più di 6 anni, sono volati in Sicilia per supportare Giuliano che ha portato in scena il suo spettacolo, “Ulisse, l’ultima Odissea”, ideato e diretto dall’ex direttore artistico del talent firmato da Maria De Filippi.

Andreas e Veronica non potevano bucare un appuntamento così importante, come il resto della famiglia Peparini. Lo show, al debutto al Teatro Greco di Siracusa, ha registrato il sold out. Oltre 4 mila persone hanno assistito in anteprima mondiale, allo spettacolo. Alla fine applausi a scena aperta per la nuova produzione della Fondazione INDA.

Andreas è molto affezionato a tutta la famiglia della sua Veronica. In tv sul sentimento che lo lega alla donna recentemente ha detto: “Stiamo insieme da sei anni. Sei anni d’amore, anche se non abbiamo una data precisa di anniversario. Il nostro amore è nato dopo il mio percorso dentro la scuola di Amici, ma un giorno ufficiale non lo abbiamo. Come ho passato questi sei anni? Siamo un po’ pazzerelli e litighiamo spesso, ma se siamo ancora qua qualcosa di forte c’è”.

Muller è legatissimo anche ai figli che la Peparini ha avuto dall’ex marito, Fabrizio Prolli, Daniele, 14 anni, e Olivia, 10: “Con i figli di Veronica c’è un rapporto di alti e bassi com’è giusto che sia. Voglio bene a entrambi ma non esserne il padre è difficile, nel bene e nel male. Diciamo che cerco di esserci se serve, non mi intrometto mai troppo nelle decisioni o nelle organizzazioni delle scelte. Ma se hanno bisogno di me ci sono”.