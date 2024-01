L’attrice e conduttrice 51enne pizzicata in atteggiamenti intimi con Andrea Crippa

Il settimanale sottolinea la differenza d’età: “Ha 14 anni meno di lei”

Anna Falchi non sarebbe più single. L’attrice e conduttrice 51enne è stata pizzicata in atteggiamenti intimi con Andrea Crippa. I paparazzi l’hanno sorpresa mentre bacia il politico 37enne vice di Matteo Salvini. Il deputato è il suo nuovo compagno? Diva e Donna, che pubblica le foto dei due appassionati, parrebbe non avere dubbi a riguardo.

Anna Falchi bacia il politico 37enne vice di Salvini: il deputato è il nuovo compagno? Foto su 'Diva'

Il settimanale titola: “Anna Falchi innamorata del vice di Salvini. Si chiama Andrea Crippa e ha 14 anni meno di lei”. Puntualizza sulla differenza d’età che separa i due all’anagrafe. Al momento non c’è alcuna conferma del legame dai diretti interessati. Entrambi liberi da relazioni sentimentali, la famosa artista e il vicesegretario federale della Lega per Salvini Premier sono stati sorpresi a Roma prima seduti in platea ‘vicini vicini’ al Teatro Olimpico mentre assistevano allo spettacolo di Teo Mammucari e poi mentre si scambiavano baci travolgenti in auto.

L’attrice e conduttrice 51enne pizzicata in atteggiamenti intimi con Andrea Crippa. Il settimanale sottolinea la differenza d’età: “Ha 14 anni meno di lei”

Anna ad agosto scorso ha annunciato la rottura con Walter Rondinò, dopo un anno e mezzo d'amore. A Chi ha detto: “Sto vivendo una seconda giovinezza. Non sento l'età che ho e sono felicemente single da due mesi, cosa che non mi succedeva da anni. Ma non parliamo di ex, per carità”. La mamma di Alyssa, 13 anni, avuta da Denny Montesi, deve aver scoperto un feeling inatteso con Crippa, anche lui libero da legami dopo il fidanzamento con una ragazza salentina. La Falchi ha un debole per gli uomini che fanno della politica il loro mestiere: ha avuto una relazione di ben 11 anni con Andrea Ruggieri, 48 anni, nipote di Bruno Vespa, deputato alla Camera per Forza Italia dal 2018 al 2022.