Anna Falchi porta la figlia 15enne Alyssa sul red carpet della première di The Drama a Roma: guarda

La conduttrice 53enne posa davanti ai fotografi con la sua adorata ragazza con cui è molto complice

“Quello che fa lei a 15 anni, io lo facevo a 17. Oggi è tutto più veloce”, ha svelato poco tempo fa

+Lei indossa un abito scuro e sopra una giacca camouflage, la piccola è in total black, con un outfit molto rock. Anna Falchi porta la figlia 15enne Alyssa sul red carpet della première di The Drama a Roma. Il film con Robert Pattinson e Zendaya è imperdibile per loro. Le due posano davanti ai fotografi sorridenti e complici.

Anna Falchi porta la figlia 15enne Alyssa sul red carpet della première di The Drama a Roma

La conduttrice 53enne mostra molto affiatamento con Alyssa, avuta da Denny Montesi, imprenditore emiliano, a cui è stata legata dal 2008 al 2010. L’adolescente ha spento le cadeline il 28 ottobre scorso: sta diventando grande e la mamma, che compirà gli anni il 22 aprile prossimo, è davvero fiera di lei.

“Quello che oggi fa lei a 15 anni, io lo facevo a 17. Oggi è tutto più veloce, ma non abbiamo un rapporto conflittuale, io ho molta pazienza. E imparo molto da lei”, ha confessato Anna recentemente, parlando di Alyssa. La figlia la tiene aggiornata sul mondo del web e dei social e la rende partecipe di quasi tutto. Le due condividono anche il tifo sfegatato per la Lazio, vanno spesso all’Olimpico per vedere la squadra biancoleste in campo. Ora Alyssa debutta anche nella mondanità capitolina e lo fa con stile.