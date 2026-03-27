L’attrice si è sottoposta all’intervento venerdì 13 marzo, lo confida a La Volta Buona

Improvvisamente la 64enne sposata con Imma Battaglia ha avvertito un forte dolore sotto l’ascella

Tutto è accaduto venerdì 13 marzo scorso. Eva Grimaldi in tv svela di essere stata operata d’urgenza per colpa di una protesi al seno. “Ho rischiato grosso”, confida a Caterina Balivo, ospite de La Volta Buona.

''Ho rischiato grosso'': Eva Grimaldi in tv svela di essere stata operata d’urgenza per colpa di una protesi al seno

Improvvisamente la 64enne sposata con Imma Battaglia ha avvertito un forte dolore sotto l’ascella. Ed è stata proprio Imma ad accorgersi che qualcosa non andava già due mesi prima: “Mi diceva che il seno si stava gonfiando. Ma per me il seno non deve essere toccato, non lo guardavo più. Alla terza volta che Imma me l’ha detto, mi sono guardata di nascosto allo specchio e ho visto che aveva cambiato forma”.

In 24 ore la situazione si è fatta molto seria: “Nella sfortuna c’è stata la fortuna, perché il malore l’ho avuto in Italia. Il giorno dopo saremmo dovute partire per le isole nel Mare del Nord. Meno male che non sono andata...”. Così si è operata: “Venerdì 13 marzo sono stata operata per una capsulite, la protesi si era spostata in blocco”. “Poteva partire un’infezione, peggiorare e degenerare. Le protesi mammarie vanno gestite in modo attento”, sottolinea il professor Lorenzetti, presente in studio.

L’attrice si è sottoposta all’intervento venerdì 13 marzo, lo confida a La Volta Buona. In studio anche il professor Lorenzetti

Eva sempre a La Volta Buona aveva confessato i precedenti interventi al seno andati male. “Portavo la taglia zero, l’ho rifatto a 26 anni, fino alla seconda, poi l’ho rifatto e sono arrivata alla terza. Poi alla quarta… Una protesi ha fatto infezione. Ero andata dal miglior chirurgo, però, bisogna essere capaci e pronti a tutto e questo dottore non è stato capace di intervenire tempestivamente. Anziché operarmi e togliere la protesi infetta, me ne ha messa un’altra e il seno si è gonfiato. Avevo febbre a 42. Ero più morta che viva”. In quel caso era riuscita a far intervenire un esperto che le aveva asportato il seno infetto, salvandole la vita. E’ rimasta, però, per un intero anno senza una mammella. Poi ha potuto mettere una nuova protesi.