''Siamo una famiglia molto allargata'': Pierpaolo Pretelli sui rapporti con l’ex Ariadna Romero, rivela se ha conosciuto il suo fidanzato figlio di Julio Iglesias

Il 35enne oggi è legato a Giulia Salemi, da cui ha avuto nel 2025 il figlio Kian

Ha però anche Leo, 8 anni, frutto dell’amore con l’ex Ariadna Romero

Leo oggi vive a Miami con la mamma, che è fidanzata col figlio del cantante Julio Iglesias

Pierpaolo Pretelli ha rivelato in che rapporti è oggi con l’ex Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo, e se ha conosciuto il nuovo compagno di lei, ovvero Julio Iglesias Junior, figlio del famosissimo cantante Julio Iglesias.

Ospite di “Verissimo” nella puntata andata in onda sabato 21 marzo, il 35enne, oggi legato alla conduttrice Giulia Salemi, da cui ha avuto poco più di un anno fa un altro figlio, Kian, ha fatto sapere che non vivere da un paio d’anni la quotidianità con il figlio Leo, 8 anni, che si è trasferito con la mamma a Miami, un po’ gli ha “fa male”.

Pierpaolo Pretelli, 35 anni, ospite di Verissimo parla dei rapporti con l'ex Ariadna Romero e rivela se ha conosciuto il nuovo fidanzato di lei, figlio del famoso cantante Julio Iglesias

“Però so che è in buone mani, so che comunque Ariadna si occupa veramente a 360 gradi di lui, io lo sento continuamente”, ha aggiunto.

Quando gli è stato domandato se è in buoni rapporti oggi con Ariadna, ha replicato: “Assolutamente sì, sono in buon rapporti”. Ha ammesso che però non è sempre stato così: “No però devo dire che questi ultimi anni ci siamo molto riavvicinati, abbiamo avuto un dialogo molto più schietto, molto sincero. E penso per il bene del bambino sia stata la cosa più giusta”.

Ha quindi accennato al rapporto tra Ariadna e Julio Iglesias Junior: “Poi lei adesso ha un'altra relazione, è innamorata, quindi questo, diciamo, rende tutto un po' più...”.

Ariadna, 39 anni, con Julio Iglesias Junior, 53

Ha raccontato di aver conosciuto il 53enne: “Ho conosciuto anche lui, insomma, c'è un rapporto... siamo una famiglia molto allargata e, tra l'altro, l'estate scorsa, che ho avuto Leonardo tutta l'estate per me, poi è venuta Ariadna a prendere Leo ed è stata una notte con noi, quindi abbiamo fatto una cena con Giulia, Kian, Ariadna, Leonardo, tutti insieme. Lì ho detto: 'Posso morire felice'. Una roba bellissima”.

Infine sulla possibilità di un terzo figlio, magari una femminuccia, è apparso cauto ma aperto all’idea.