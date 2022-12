Il 27enne, dopo l’intimità con la 30enne, non ne vuole più sapere

Al GF Vip si confida con Alberto De Pisis, rientrato in Casa dopo il Covid

Antonino Spinalbese ancora una volta non si contiene e spiffera particolari privati riguardanti la sua storia ormai conclusa con Oriana Marzoli. Il 27enne al GF Vip si confida con Alberto De Pisis, appena rientrato nella Casa dopo l’isolamento dovuto al Covid. L’ex di Belen confessa di aver respinto le avances della 30enne venezuelana, arrivate dopo la notte di passione trascorsa con lei. “Le ho detto di no per due notti”, svela.

Antonino Spinalbese rivela di aver respinto le avances di Oriana Marzoli: ''Le ho detto di no per due notti''

Antonino non ha ceduto all’istinto. Non si è lasciato andare tra le lenzuola come accaduto la prima volta. Spinalbese è stato irremovibile con Oriana e le sue ‘voglie’. “Le ho detto due volte no, credimi era impossibile…”, sottolinea Spinalbese ad Alberto.

La venezuelana dopo la notte di passione ci avrebbe provato di nuovo con lui

L’ex hair stylist continua: “Credimi Alberto, è impossibile dire di no. Io le ho detto di no per due volte, e poi cosa mi dice? Vorrei vedere voi...”. Antonino sussurra le parole, non tutto è udibile, ma qualcosa del suo racconto esce fuori.

Il 27enne stavolta non ha ceduto alla 30enne come era accaduto prima

Dal labiale parrebbe chiaro che stia parlando di Oriana, delle sue richieste che lui ha rifiutato. Poi si sente un’altra affermazione ‘peccaminosa’: “Anche…anche il cu*o... Le ho detto ‘Vai a letto ti prego’”.