Antonella Clerici ed Elisa Isoardi, scherzano insieme in diretta: guarda

Antonella Clerici ed Elisa Isoardi scherzano insieme in diretta tv. Le due sono protagoniste di un gustoso siparietto a “E’ sempre mezzogiorno”. Sembra non ci sia alcuna rivalità. Neppure qualche vecchia ruggine pare emergere tra di loro, nonostante la bionda abbia preso il posto della mora nella fascia mattutina di Rai Uno. Elisa, in collegamento con il programma di Antonella insieme alla zia, con la quale spesso cucina, felice le sottolinea: “Sono a casa, ti guardo tutti i giorni e saluto tutti”.

La Clerici fa i complimenti alla collega per le sue performance da concorrente di Ballando con le stelle. “Sei bravissima a ballare e sei di una sensualità e una bellezza. Sei innamorata? Perché hai una luce particolare”, le dice, sfiorando appena i rumor che la vorrebbero molto legata al suo partner in pista, Raimondo Todaro. La Isoardi non si lascia cogliere in fallo.

“Sono innamorata del programma e infatti devo ringraziare davvero molto Milly (Carlucci, ndr.) e poi sembriamo davvero atleti, torno stanca a casa e non ho neanche il tempo di pensare all'amore, dovrai trovarmelo tu il fidanzato, Antonella”, replica la bella 37enne.

Antonella sempre con il sorriso sulle labbra le augura il meglio in amore. "In passato siamo state entrambe sfortunate sotto questo punto di vista, adesso io sono felice e tocca a te”, le sottolinea. Poi si parla di cucina, l’atmosfera è speciale e assolutamente affabile: le due sembrano 'amicone'.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2020.