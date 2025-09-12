''Devo farti ingrassare un po''': Antonella Clerici accoglie l'amica e vedova di Frizzi nel suo programma e rivela la fortuna di Carlotta Mantovan a tavola

12 Settembre 2025
  • “La mia amica del cuore sarà qui ogni venerdì”: annuncia la presentatrice 61enne parlando della 42enne
  • Le ha affidato una rubrica sulle cucine nel mondo: la giornalista parla anche di Stella, 12 anni lo scorso 3 maggio

La abbraccia con tanta gioia, le ha affidato una rubrica sulle varie cucine nel mondo. Antonella Clerici accoglie l'amica e vedova di Frizzi nel suo programma e rivela la fortuna di Carlotta Mantovan a tavola. “Sarà qui ogni venerdì”, fa sapere la 61enne, parlando della 42enne. Poi le sottolinea: Devo farti ingrassare un po’. E rivela: Dovete sapere che lei mangia molto, ma ha questa fortuna. Di rimanere assolutamente in forma, longilinea, senza appesantire la silhouette.

Antonella le dice: “Ti ho preparato un giardino, ma prima voglio sapere come sta Stella, la mia bambolotta?”. Parla della figlia che la Mantovan ha avuto da Fabrizio Frizzi e che lo scorso 3 maggio ha compiuto 12 anni. 

La 61enne enfatizza il fisico longilineo della 42enne
Sta molto bene, farà la seconda media, inizierà tra pochi giorni, il 15 settembre. E’ grande quasi quanto me”, replica Carlotta. E’ vero, è altissima, commenta la Clerici. Subito dopo si parte con la rubrica di curiosità dal mondo guidata dalla nuova presenza di E’ sempre Mezzogiorno.

