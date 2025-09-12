''Devo farti ingrassare un po''': Antonella Clerici accoglie l'amica e vedova di Frizzi nel suo programma e rivela la fortuna di Carlotta Mantovan a tavola

“La mia amica del cuore sarà qui ogni venerdì”: annuncia la presentatrice 61enne parlando della 42enne

Le ha affidato una rubrica sulle cucine nel mondo: la giornalista parla anche di Stella, 12 anni lo scorso 3 maggio

La abbraccia con tanta gioia, le ha affidato una rubrica sulle varie cucine nel mondo. Antonella Clerici accoglie l'amica e vedova di Frizzi nel suo programma e rivela la fortuna di Carlotta Mantovan a tavola. “Sarà qui ogni venerdì”, fa sapere la 61enne, parlando della 42enne. Poi le sottolinea: “Devo farti ingrassare un po’”. E rivela: “Dovete sapere che lei mangia molto, ma ha questa fortuna”. Di rimanere assolutamente in forma, longilinea, senza appesantire la silhouette.

Antonella le dice: “Ti ho preparato un giardino, ma prima voglio sapere come sta Stella, la mia bambolotta?”. Parla della figlia che la Mantovan ha avuto da Fabrizio Frizzi e che lo scorso 3 maggio ha compiuto 12 anni.

“Sta molto bene, farà la seconda media, inizierà tra pochi giorni, il 15 settembre. E’ grande quasi quanto me”, replica Carlotta. “E’ vero, è altissima”, commenta la Clerici. Subito dopo si parte con la rubrica di curiosità dal mondo guidata dalla nuova presenza di E’ sempre Mezzogiorno.