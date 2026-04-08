Amicizia finita tra le due, tutto a causa di Paola Caruso, Francesca Manzini e le nomination

Al reality la 62enne e la 63enne se ne dicono di tutti i colori in un acceso confronto in diretta tv

Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono ai ferri corti al GF Vip. “Patetica, mi fai pena”, dice la showgirl 62enne all’ex politica 63enne. L’amicizia è finita, tutto a causa di Paola Caruso e Francesca Manzini e le odiosissime nomination. Al reality show in un acceso confronto, con tutte le protagoniste della querelle isolate nel salone della Casa, partono gli insulti: se ne dicono di tutti i colori in diretta tv.

''Patetica, mi fai pena'': Antonella Elia e Alessandra Mussolini ai ferri corti al GF Vip, ecco cos’è successo

Nella puntata precedente la Mussolini e la Caruso hanno nominato la Elia perché aveva preso le parti della comica davanti alle accuse della Bonas di Avanti un altro. Antonella le ha fortemente criticate e ha preso le distanze dalle due. “Con Paola ho capito che era furibonda e ha perso il controllo. Ma di Alessandra pensavo che, essendo coetanee e simili, ci fosse più comprensione. Qui esiste solo il gioco, non c’è empatia, né accoglienza. Era affettuosa e gentile, ma poi ha pensato che avessi voltato la faccia solo perché le conveniva… Si è visto come mi ha convenuto. Ma siamo esseri umani o belve sciolte? Credevo in lei, mi ero affezionata a lei. Una delusione terribile”, spiega l’ex di Non è la Rai.

"L'ho nominata perché mi sembrava brutto che una persona fosse così disponibile, buona e generosa con Francesca e spietata con Ibiza (Altea, ndr). Questo doppio gioco non piace. Nelle nomination non si è vista tutta la discussione, ma c’è stato un atteggiamento violento nei miei confronti e di Paola e di Lucia (Ilardo, ndr) che non c’entra nulla”, precisa Alessandra.

Amicizia finita tra le due, tutto a causa di Paola Caruso, Francesca Manzini e le nomination

Poi la Mussolini imita la ‘rivale’ e aggiunge: "Parlare con Antonella è come parlare con i Mikado. Lei non parla con nessuno, cammina a destra e sinistra lenta e va a parlare nel confessionale. Finta, falsa, bugiarda e manco è brava a recitare perché piange per finta”.

La Elia sbotta e le ribatte: "Fai gli show, sei patetica. Non ti odio, mi fai pena. Mi sto severamente incavolando. Trovo che sia squallida. Fa la mia imitatrice, sono contenta che vi divertiate. Ilary, tu ti ammazzi dalle risate, lo sento… ma io ho una vena che mi sta per esplodere".

Al reality la 62enne e la 63enne se ne dicono di tutti i colori in un acceso confronto in diretta tv

La Blasi effettivamente ride. Interviene Selvaggia Lucarelli. “Mi ha dato fastidio la sceneggiata di Alessandra Mussolini. Non mi aspettavo questo genere di atteggiamento da parte sua, con questo clima pesante. Ha fatto finta di stemperare, ma stava provocando Antonella. Molto squallido e passivo-aggressivo il fatto che andassi vicino a lei e la istighi. Stai alzando i toni travestendoti da buffona. Poi ci fai ridere perché fai lo show. Sei stata fastidiosa, la provocazione era evidente. Sei molto abile e brava, fuori si dice che sei ‘dittatrice’, un po' per la storia e la tua famiglia, ma in verità sei una manipolatrice. Sei sempre brava a mettere zizzania, le tue ancelle, Paola e Lucia, eseguono, tu ti salvi perché sei simpatica, mentre gli altri si votano tra di loro”.

La querelle fa alzare i toni: non è finita qui...

Cesara Buonamici rimane equilibrata, seppur ironica: “Da due iene vi siete evolute in due avvoltoi. La più grande colpa di Antonella è quella di aver cambiato idea?”.