Raimondo Todaro crolla in lacrime al GF Vip: riceve la sorpresa più bella, riabbraccia la figlia 12enne, guarda

Jasmine, avuta dall’ex moglie Francesca Tocca, arriva nella Casa e al reality show il danzatore si commuove

Il 39enne, ex di Ballando con le Stelle e Amici, non si trattiene e manda anche un messaggio alla 36enne

Si lascia travolgere dall’emozione. Raimondo Todaro crolla in lacrime al GF Vip. Il danzatore riceve la sorpresa più bella, riabbraccia la figlia 12enne. Jasmine, avuta dall’ex moglie Francesca Tocca, arriva nella Casa e al reality show lui si commuove.

Raimondo Todaro crolla in lacrime al GF Vip: riceve la sorpresa più bella, riabbraccia la figlia 12enne

La ragazzina, nata il 23 ottobre 2013, si stringe al collo del papà. Insieme ballanno sulle note d’animazione del film Aladdin. “Io ti amo, sono tanto orgogliosa di te. Ti vedo sempre”, gli dice. Poi regala a Raimondo una tovaglietta per la colazione, quella che la piccola aveva realizzato alcuni anni fa per la festa del papà. “Questa la devi usare ogni mattina”, gli sottolinea. Todaro l’ascolta attento.

“Mia figlia si meriterebbe di avere un papà presente la mattina quando si sveglia e la sera quando va a dormire, ma purtroppo la vita ti mette di fronte a delle scelte. Faccio il possibile per lei, ma delle volte non mi sento abbastanza. Amore mio mi dispiace che non ci sono quasi mai, però ti amo tanto", aveva detto Raimondo nei giorni scorsi, lasciandosi andare a uno sfogo.

Jasmine, avuta dall’ex moglie Francesca Tocca, arriva nella Casa e al reality show il danzatore si commuove

Aveva pure parlato del rapporto con la Tocca e della loro famiglia: “Vengo da una famiglia perfetta, che dopo 44 anni stanno ancora insieme. Il mio sogno era che mia figlia avesse una famiglia così. Però so che è amata e ha una super mamma, che vale per due. Ci tengo a ringraziarla perché fa un grande lavoro. Quando vedo Jasmine, è sempre serena e questo vuol dire che la mamma fa un bellissimo lavoro”.

Il 39enne, ex di Ballando con le Stelle e Amici, non si trattiene e manda anche un messaggio alla 36enne

In diretta tv si gode la bimba, prima di lasciarsi, Raimondo le fa una richiesta: “Dai un bacio a mamma da parte mia”. Nonostante le crisi e l’addio, vuole molto bene a Francesca.