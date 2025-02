Antonino Spinalbese compie 30 anni: festa a Milano con amici e con la figlia avuta da Belen

L’ex gieffino vip ha organizzato una cena in un ristorante meneghino

Oltre agli amici c’era anche il suo grande amore, la figlia Luna Marì

La piccola è nata 3 anni e mezzo fa dalla relazione con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese ha festeggiato il suo 30esimo compleanno con una cena intima a Milano, circondato da pochi amici e dalla sua adorata figlia Luna Marì.

L’hair-stylist ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso sui social alcuni momenti della serata. Sul social compare anche un video in cui spegne le candeline insieme alla bambina, nata nel luglio 2021 dalla relazione con Belen Rodriguez.

Sul dolce spiccava la frase “Trent’anni e mille emozioni, che il viaggio continui”, mentre Antonino ha accompagnato le immagini della serata con una riflessione: “È una dolceamara sinfonia questa vita”.

Solo pochi giorni prima, lui e Belen erano stati visti insieme al compleanno di un’amica comune, Patrizia Griffini. Tra loro sembra esserci oggi un rapporto di cordialità, mantenuto soprattutto per il bene della figlia. Tuttavia, in un passato non troppo lontano Antonino aveva ammesso che la loro relazione non è sempre stata semplice.

Antonino e gli amici fuori dal ristorante, c'è anche Luna

Ospite del programma “Ciao Maschio” di Nunzia De Girolamo, aveva raccontato di come i loro caratteri a volte creino tensioni: “Io e Belen siamo due lunatici, adesso ci scherzo, ma quando eravamo fidanzati non lo era affatto. Ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. A volte parliamo e andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io”.

La torta per il compleanno di Antonino

Nonostante le difficoltà, entrambi sembrano impegnati a mantenere un equilibrio per Luna Marì, che resta il loro punto fermo.