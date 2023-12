Ariadna Romero per la prima volta a Roma col fidanzato 50enne figlio di Julio Iglesias: le foto

La cubana 37enne e il cantante vanno a cena da Rinaldi al Quirinale e poi fanno festa al Tartarughino

Sono una coppia dallo scorso agosto, quando hanno ufficializzato la relazione anche sui social

Sorridono felici e innamorati. Ariadna Romero è davvero contenta: si regala una mini vacanza a Roma per la prima volta in compagnia del fidanzato 50enne Julio Iglesias Jr., figlio di Julio Iglesias. La cubana e il cantante si concedono una serata con alcuni amici: prima vanno a cena nel famoso Rinaldi al Quirinale, poi fanno festa, tra canti e balli, al Tartarughino, locale in cui Alex Nuccetelli è direttore artistico.

L’ex compagna di Piepaolo Pretelli, da cui ha avuto il figlio Leonardo, 6 anni, è raggiante accanto all’uomo con cui ha riscoperto l’amore. I 13 anni di differenza d’età non paiono affatto un problema. I due fanno coppia dallo scorso agosto. Prima sono stati travolti dai gossip, poi hanno ufficializzato via social. Da allora sono praticamente inseparabili.

La Romero, attrice e modella, si è trasferita a Miami. Doveva essere solo uno spostamento momentaneo, insieme al figlioletto avuto dall’ex velino. Poi i tempi si sono allungati, forse proprio a causa della relazione con Iglesias. Ariadna al momento non sembra avere alcuna intenzione di tornare stabilmente in Italia, ma col suo Julio per qualche giorno di relax è volata nel Bel Paese e si diverte un mondo.

Iglesias Jr. è un artista molto apprezzato all’estero e con un patrimonio enorme, che ammonterebbe a 620 milioni di dollari. Divorziato dal 2020, nel 2022 è stato legato a una modella più giovane di lui di ben 20 anni. Ora nel suo cuore c’è la Romero con cui parebbe fare sul serio, ma solo il tempo potrà dire se il rapporto si rivelerà stabile o semplicemente un fuoco di paglia, nonostante le appassionate dediche che i due si scambiano continuamente si entrambi i profili Instagram.