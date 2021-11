Arisa, bacio appassionato col maestro di ballo Vito Coppola, il danzatore rivela: 'Lei prima mi ha...'

Arisa a fine esibizione a Ballando con le stelle si scambia un bacio appassionato con Vito Coppola, il suo maestro. Il danzatore rivela inaspettatamente: “Lei mi ha fatto altro prima”. Subito si scatena il gossip. La cantante cerca di metterci una pezza: “Ma che ti ho fatto? Qui i doppi sensi si buttano via…”. Emergono particolari piccanti, l’intesa tra l’artista 39enne e il fascinoso 29enne cresce e si fa bollente nello show di Milly Carlucci.

Sulle note di '"(I've Had) The time of my life", colonna sonora di "Dirty Dancing", Arisa e Vito si lasciano travolgere dalla sensuale coreografia, il ballerino prende il viso della compagna tra le mani e le regala un bacio. La cantante rimane piacevolmente sorpresa.

I giurati applaudono. Arisa spiega: “Non l'avevo programmato. Noi ci caliamo tantissimo nella parte. E' stato emozionante, bellissimo. Siamo entrati in una relazione molto intima. Non ho una relazione così intima con qualcuno senza effettivamente starci insieme. Mi sconvolge, ma mi fa anche piacere perché mi aiuterà in futuro ad avere relazioni del genere senza stare insieme alla gente”.

“C'è stato un fuori programma - rivela Vito Coppola - Si è visto quello che ho fatto io, ma lei mi ha fatto altro prima". Le sue parole fanno sobbalzare Arisa che cerca di smorzare il tutto: "Ma che ti ho fatto? Qui i doppi sensi si buttano voi”. L’atmosfera si fa ‘caliente’…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2021.