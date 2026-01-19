La showgirl 58enne ha presentato una denuncia contro la 62enne per le parole a Bella Ma’

“Le sue dichiarazioni mi hanno profondamente offeso”, sottolinea in tv la sarda

Valeria Marini ha querelato per diffamazione Antonella Elia dopo le parole della 62enne a Bella Ma’. “Mi ha anche messo le mani addosso”, svela in tv, ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, annunciando di essere andata per le vie legali contro il popolare volto tv.

"Mi ha anche messo le mani addosso": Valeria Marini ha querelato per diffamazione Antonella Elia

Antonella da Pierluigi Diaco aveva dato addosso alla collega e poi pronunciato un labiale, senza emettere suono in cui asseriva: “Ma la sua è una personalità di mer*a”. “Ho denunciato Antonella Elia, l'ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a BellaMà che mi hanno profondamente offeso - confessa Valeria - Sabato scorso ho depositato la mia querela assistita dall'avvocato Laura Sgro' e adesso aspetto giustizia".

La Marini non di ferma qui. A Monica Setta racconta: “Mi ha fatto tanti attacchi, mi ha anche messo le mani addosso. Sì, è vero ed è provato dalle telecamere, ci sono tutti i video”.

La showgirl 58enne ha presentato una denuncia contro la 62enne per le parole a Bella Ma’

“Lei ce l’ha con me per far parlare di sé - prosegue la sarda 58enne - Non è successo nulla, io non le ho dato motivi, ma lei ha attaccato tante donne, ha messo loro le mani addosso in diversi reality. Io lo so perché l’ho visto. Mi assumo la responsabilità? Lei si deve assumere la responsabilità di aver strappato i capelli ad Aida Yespica, che è una persona deliziosa e molto educata (a L'Isola dei Famosi nel 2012, ndr)”. Valeria, quando ricorda di essere stata maltrattata fisicamente dalla rivale, fa riferimento all’episodio avvenuto nel 2020 dentro la Casa del GF Vip. Lei le aveva sventolato un rosario addosso e la Elia l’aveva spinta malamente indietro. “Mi ha messo le mani addosso! Avete visto tutti? Mi ha dato una spinta e mi ha fatto male. Mi ha dato una botta sul petto. Si è permessa di mettermi le mani addosso, adesso mi fa male!”, era esplosa lei.