Arriva finalmente il bacio tra Rasha e Omer al Grande Fratello: nasce una nuova coppia

Dopo oltre due settimane di avvicinamento la coppia si è lasciata andare

A far scattare la passione l'arrivo di un aereo dai parte dei fans dei ragazzi

Finalmente è scattata la passione anche tra Rasha Younes e Omer Elomari. I due concorrenti del Grande Fratello non hanno mai nascosto di avere una certa affinità, ma mentre Omer si era sbilanciato molto verso la bella palestinese, Rasha ha sempre frenato, esprimendo tutta la sua paura nel viversi un rapporto all’interno del reality.

La coppia esplode di gioia all'arrivo degli aerei

Qualcosa però è cambiato dopo l'arrivo di nuovi aerei da parte dei fan del reality show di Canale5 condotto da Simona Ventura. Stavolta anche per Rasha e Omer è scoppiata la passione e i due si sono scambiati il primo bacio. Dopo Jonas e Anita, che sono diventati la prima coppia di questo nuovo GF, anche Rasha e Omer si sono scambiati un bacio dopo l'arrivo di un nuovo aereo. E’ stato Omer a prendere in mano la situazione quando ha visto Rasha commossa per la frase sullo striscione, una frase che lei si è tatuata.

L'emozione ha fatto scattare il bacio

Rasha e Omer si sono baciati finalmente

Il ragazzo ha preso il volto della concorrente e le ha stampato un bacio, poi tra la gioia dei coinquilini i due si sono lasciati andare ad altri baci.