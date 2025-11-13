Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca sempre più complici anche fuori dalla tv: eccoli mentre fanno la spesa al mercato

La conduttrice 68enne e il ballerino 36enne trascorrono molto tempo insieme

I due non si sbilanciano, ma i fan della coppia sognano di vederli insieme

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sono sempre più complici in tv e fuori. La conduttrice 68enne ha condiviso nuove immagini insieme al suo coach di danza 36enne. Questa volta i due non sono nella sala prove di Ballando con le stelle, ma al mercato a Roma.

Eccoli mentre fanno la spesa e si preparano a pranzare insieme dopo che Barbara si sarà messa ai fornelli. La D’Urso scherza e mostra tutta l’affinità che si è creata con il ballerino: la conduttrice è un’esperta di tv e conosce bene i gusti del suo pubblico. I ‘’Barbarocca’’ ,come li hanno soprannominati i fans, piacciono a tutti e allora la 68enne ci scherza sù e propone nuovi video quotidiani in cui la coppia mostra tutta la sua complicità. In pista i due fanno faville mostrando talento e professionalità nel programma condotto da Milly Carlucci, fuori dalla tv trascorrono molto tempo insieme e il rapporto si è consolidato.

Al momento nessuno dei due si è sbilanciato, ma se son rose, fioriranno, magari a passo di danza…