James Van Der Beek  per pagare le cure contro il cancro mette in vendita i cimeli di Dawson's Creek

Vendere i ricordi per conquistare un futuro. James Van Der Beek ha annunciato che sta mettendo all'asta alcuni dei suoi più cari ricordi di Dawson's Creek per pagare le costose cure a cui si deve sottoporre a causa del cancro al colon allo stadio 3, che gli è stato diagnosticato lo scorso anno.

L'attore, 48 anni, ha interpretato il celebre Dawson Leery nell'amato teen drama, andato in onda dal 1998 al 2003. Una decisione non facile per Van Der Beek che sta lottando insieme alla moglie Kimberly Brook e i loro sei figli. Tra i pezzi che i fan avranno la possibilità di avere c'è l'abito indossato nell'episodio pilota, che secondo People dovrebbe essere venduto per una cifra fino a 4.000 dollari. All'asta andrà anche la collana che Dawson ha regalato a Joey Potter (interpretata da Katie Holmes ) per il ballo di fine anno, la cui stima di vendita si aggira tra i 26.400 e i 52.800 dollari. L'attore venderà gli oggetti attraverso il sito d'asta Propstore durante la Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, che si terrà dal 5 al 7 dicembre. "Ho conservato questi tesori per anni, aspettando il momento giusto per farne qualcosa, e con tutti gli imprevisti e i colpi di scena che la vita mi ha presentato di recente, è chiaro che è arrivato il momento", ha raccontato Van Der Beeck. Tutto il ricavato andrà a Van Der Beek per aiutarlo a coprire le spese delle sue cure contro il cancro.