''Emanuel aveva la fila, ero gelosa in maniera selvaggia'': Giorgia ammette di non aver saputo gestire bene le emozioni all'inizio della relazione

Giorgia ha ammesso di essere stata gelosa “in maniera selvaggia” del compagno Emanuel Lo.

La cantante, 54 anni, lo ha confessato al settimanale “Grazia” durante una nuova intervista.

Legata al papà di suo figlio Samuel – oggi 15 anni – dal 2004, ha imparato col tempo a gestire questi sentimenti. Lui, all’epoca, aveva tra l’altro “la fila” di pretendenti.

Oggi però la diva della musica – che è impegnatissima tra un nuovo disco in uscita, ‘G’, la conduzione di X Factor e un tour – non controlla più i cellulari: “Ho imparato anni fa che non si fa, ma per me stessa. Io non voglio sapere, se me lo vuoi dire, me lo dici. Non è che comunque dobbiamo dirci tutto. Se poi vedo che c’è qualcosa che non va, te lo vengo a chiedere immediatamente”.

A questo punto interviene lo stesso Emanuel (il cui vero cognome è Lo Iacono): “Confermo, controlla tutto, qualunque cosa”.

Lei allora aggiunge: “In realtà io dovevo fare quest’intervista da sola, invece, ci sono loro per casa intorno a me e quindi mi distraggo perché sto a guardare il piatto messo da una parte, la padella dall’altra. E penso anche al ragù che dovrò cucinare dopo”.

Quando le viene chiesto se è gelosa, è di nuovo Emanuel a irrompere nella conversazione: “Sì”.

Giorgia rimbrotta: “Stai zitto tu!”. Poi spiega: “Lo ero di più, cioè lo ero in maniera selvaggia. Adesso me la gestisco benissimo da sola, prima no”.

A questo punto la stessa domanda sulla gelosia viene rivolta al 46enne: “Io sì, però ho imparato nel tempo a metterla da parte questa cosa qui. Quando ho incontrato Giorgia e mi sono innamorato. Se avessi dato adito a quella parte di me, se l’avessi fatta entrare dentro la nostra storia, sentivo che non sarebbe stato facile, anzi sarebbe stata una tragedia anche per il lavoro che fa lei”.

La Todrani continua: “Quando l’ho conosciuto aveva la fila, magari ce l’ha pure adesso”.

Alla domanda sulle nozze, fa sapere: “Hai presente quanto possa essere stressante organizzare un matrimonio? Devi pensare a tutto, è una giornata pesantissima”.

Emanuel prosegue: “Io conservo questa nostra immagine di 15 anni fa. Noi due davanti al camino acceso e io che le chiedo: mi vuoi sposare? Ci siamo detti sì e abbiamo cominciato a piangere come due cretini”.

Quindi lei chiosa sulla questione: “Se lo volessimo fare veramente, lo faremmo fra di noi senza dire nulla. Abbiamo girato il video apposta per farci ricredere”.