Come Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno festeggiato in modo intimo i 18 anni della figlia Matilda: foto

La famiglia si è regalata una cena in un elegante ristorante della Capitale

Nel giorno in cui la primogenita è diventata maggiorenne, hanno scelto celebrazioni intime

Il selfie al tavolo di Casa Santucci ritrae il momento da ricordare e incorniciare

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno scelto festeggiamenti intimi per il giorno del compleanno della figlia Matilda.

Ieri, 12 novembre, la loro primogenita è diventata maggiorenne. Così la sera la famiglia al completo ha deciso di regalarsi una cena in un elegante ristorante di Roma.

La coppia, nata durante la quarta edizione del Grande Fratello nel 2004 e sposata dal 2005, ha portato i figli a Casa Santucci, un locale elegante e curato nel quartiere Parioli della Capitale.

Katia Pedrotti, 47 anni, e Ascanio Pacelli, 51, a cena nel ristorante Casa Santucci di Roma la sera del giorno in cui la figlia Matilda ha compiuto 18 anni

Qui durante gli antipasti il 51enne ha scattato un selfie – poi condiviso anche dalla 47enne – all’allegra tavolata. Proprio come qualsiasi famiglia normale durante una serata speciale.

Al tavolo c’è ovviamente anche il secondogenito Tancredi, che ha 12 anni.

Qualche ora prima sia la mamma che il papà di Matilda avevano fatto gli auguri pubblicamente sui social alla loro ragazza.

Katia condividendo una serie di immagini con la giovane aveva scritto: “Nella stragrande maggioranza dei casi, quando scopri che stai per diventare mamma per la prima volta, sogni la figlia femmina!”. “C’é un motivo specifico?! Io non lo so, quello che ho sentito chiaramente e che non scorderò mai, é stata una scossetta quando sei arrivata da me”.

“Dio ha voluto regalarmi non solo una figlia ma una compagna di vita meravigliosa!

Ti amo baby @matildapacellii +18”, aveva aggiunto.

Ascanio invece aveva scritto: “E sono 18… Ma alla fine, 10, 18, 30, nessuna età mi impedirà di rimanere sempre dietro di te a proteggerti e a spingerti verso quello che cerchi. Tanti auguri piccola grande Maty”.