''L’ex di Giorgia Meloni ha trovato l’amore'': Gente pubblica il bacio tra Andrea Giambruno e Federica Bianco

- Sulla copertina del nuovo numero del magazine l’ex “First Gentleman” con l’ex attrice 42enne
- I due sono stati paparazzati per la prima volta mentre si scambiano un bacio a stampo
- Lui sembra essere rimasto in rapporti cordiali con l’ex compagna Giorgia Meloni, madre di sua figlia
Il settimanale Gente pubblica in esclusiva sulla copertina del numero in edicola da oggi, giovedì 13 novembre, le foto paparazzate di Andrea Giambruno, 44 anni, ex compagno della premier Giorgia Meloni, e Federica Bianco, 42, mentre si scambiano un bacio.
Il magazine racconta che le foto sarebbero state scattate nella periferia est di Roma, in un quartiere sulla strada per Tivoli, dove vivrebbe la famiglia di Federica (che sarebbe originaria della Puglia).
Secondo quanto riportato da Gente, si tratterebbe del primo gesto d’affetto immortalato tra i due dai reporter, dopo una relazione mantenuta finora con grande riservatezza. Il settimanale ricorda che la coppia aveva già attirato l’attenzione circa un anno fa, quando era stata fotografata mentre usciva a pochi secondi di distanza dalla stessa abitazione.
Il magazine ripercorre anche il passato recente di Giambruno, ricordando la fine della relazione con Giorgia Meloni nell’ottobre 2023, dopo la diffusione dei noti “fuorionda” di Striscia la notizia. Gente sottolinea che, da allora, i due ex compagni non sono più apparsi insieme in pubblico, pur mantenendo un rapporto centrato sulla figlia Ginevra (9 anni).
Nell’articolo, Gente descrive Federica Bianco come “ex attrice” della soap Vivere e oggi “beauty coach” a Roma, mentre Giambruno – secondo quanto riportato – potrebbe tornare presto in video come speaker del TgCom 24. Le immagini mostrate dal settimanale li ritraggono in abbigliamento casual, durante un pomeriggio di vita quotidiana.
Il servizio di Gente definisce la scena “una domenica italiana”, con la coppia ripresa tra un caffè, una commissione alle poste e un incontro con quello che sembra essere un meccanico. Il settimanale conclude ipotizzando che, dopo mesi di discrezione, per Giambruno e Bianco forse “sia arrivato il momento” di vivere la loro relazione alla luce del sole.