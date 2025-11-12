''Ho fatto uno switch mentale'': Peppe Quintale spiega com’è riuscito a perdere 43 kg in un solo anno

Il volto tv è passato da 126 a 83 chili in appena 12 mesi

A “La Volta Buona” ha sottolineato che la cosa più importante è stato uno “switch” mentale

Ovvero un cambiamento nel modo di pensare: ha imparato a volersi bene

Il resto, con un po’ di sacrificio, è venuto dopo

Peppe Quintale ha spiegato che il suo enorme dimagrimento è stato possibile grazie a uno “switch” mentale.

Il volto tv, a lungo inviato de "Le Iene", 62enne è passato da 126 a 83 chili. In appena 12 mesi ha perso ben 43 chili.

“Ho fatto tutto da solo, perché conosco il mio corpo, sono laureato in Scienze Motorie”, ha spiegato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Peppe Quintale a "La Volta Buona" spiega di aver perso 43 kg in un anno facendo uno "switch" mentale

Poi ha sottolineato che il lavoro più importante lo fa la testa. Bisogna imparare a volersi bene. “Ho fatto uno ‘switch’ (un cambiamento, ndr) con la testa. Ho deciso e l’ho fatto con un anno di sacrificio”.

Bisogna avere una certa serenità per riuscirci: “La dieta è comunque un minimo di privazione, per forza. Quando hai già altre cose nella testa, non puoi”.

“Io non ho mai mangiato quantità enormi. Il focus è stato su me stesso: ho detto ‘mi devo volere bene’. E’ un discorso di testa, per stare meglio”, ha sottolineato.

Poi ha raccontato un aneddoto legato al suo percorso: ha affittato una casa a circa 2 chilometri dagli studi Rai di “Tale e Quale Show” a Roma, per poter camminare a sufficienza ogni giorno.

Oggi Peppe Quintale pesa 83 chili: un anno fa ne pesava 126

Parlando della recente esperienza nel programma di Carlo Conti ha affermato: “Visto che stavo cinque ore seduto al trucco, facevo almeno 2 km ad andare e 2 km a tornare anche la sera a mezzanotte quando finivamo”.

Camminare fa infatti benissimo ed è anche un ottimo modo per perdere peso.