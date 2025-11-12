Enzo Iacchetti annuncia emozionato che diventerà nonno per la prima volta a 73 anni: genere del nipotino e quando nasce

Il comico e conduttore tv ha annunciato che tra poco diventerà nonno per la prima volta

A 73 anni, suo figlio Martino gli regalerà questa gioia

Lo ha fatto sapere nella puntata di oggi, mercoledì 12 novembre, a “La Volta Buona”

Enzo Iacchetti ha fatto un bellissimo annuncio in tv oggi, mercoledì 12 novembre.

Il celebre comico e conduttore – al timone di Striscia la Notizia a fasi alterne dal 1994 – diventerà nonno a 73 anni!

Lo ha detto a Caterina Balivo durante la puntata odierna de “La Volta Buona”. Il figlio Martino, 39 anni, tra circa quattro mesi dovrebbe regalargli il suo primo nipotino.

Enzo Iacchetti, 73 anni, con il figlio Martino, 39, che tra quattro mesi lo renderà nonno per la prima volta

“Fra quattro mesi dovrei diventare nonno”, ha fatto sapere molto emozionato.

Enzo – che ha da poco scritto un libro, “25 minuti di felicità” – inizialmente era un po’ intimidito dalla parola “nonno”.

“Mi sto abituando adesso. All’inizio dicevo ‘no, non voglio che mi chiami nonno’ […] Poi dicevo, se mi chiama zio… oppure Enzo…”.

“Invece adesso che vedo mia nuora col pancione - sarà una bambina - che se la tiene tutta stretta… Sono tutti e due dolcissimi. Ho detto: vale la pena anche fare il nonno in questa vita che dura così poco”, ha continuato con gli occhi lucidi per la commozione.

“Proveremo anche a fare il nonno”, ha concluso.

Iacchetti ospite oggi de "La Volta Buona", dove ha annunciato che diventerà nonno per la prima volta di una bambina

Parlando di suo figlio Martino – che Enzo ha avuto con l’ex moglie Roberta – il 73enne ha detto che per lui sarebbe stato lo stesso qualsiasi lavoro avesse fatto.

“Gli ho lasciato fare quello che voleva e anche se avesse fatto lo spazzino – che è un lavoro dignitosissimo - l’importante è che a lui fosse piaciuto fare lo spazzino”.

“Ha voluto insegnare teatro ai bambini e insegna teatro ai bambini”, ha raccontato.