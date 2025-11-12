Romina Carrisi torna mondana in pubblico dopo il parto: col padre al Gala contro la violenza sulle donne

Al Bano si esibisce sul palco all’evento benefico della Croce Rossa a Roma

Era da molto che non si regalava una serata sotto i riflettori. Lo fa per un evento benefico importantissimo. Romina Carrisi torna mondana in pubblico dopo il parto. La 38enne è col padre al Gala contro la violenza sulle donne della Croce Rossa a Roma.

E’ diventata mamma il 24 gennaio 2024: ha dato alla luce Axel Lupo, frutto dell’amore col compagno Stefano Rastelli, 53 anni, già padre di Emma e Lola, avute dall’ex moglie. Romina si è presa del tempo per lei e il figlio, a cui dedica quasi tutto il suo tempo. Ha rallentato con la tv e non ha mai più calcato un red carpet. In questa occasione cambia registro.

Al Bano canta al Charity Gala Dinner della Croce Rossa: regala ai numerosi ospiti, vip e politici, momenti intensi con sei dei suoi brani più belli. La figlia lo sostiene, è al suo fianco sul palco allestito al Complesso di Santo Spirito in Sassia.

Eleonora Daniele introduce il cantante, poi parla con Al Bano. La Carrisi è lì: pantaloni argento, maglia nera e ai piedi décolleté rosse, il colore diventato un simbolo contro la violenza sulle donne perché rappresenta il sangue versato dalle vittime di femminicidio e violenza. Simboleggia anche la forza e la volontà di opporsi, collegando il colore dell'amore e della passione a quello della sofferenza e del sacrificio.