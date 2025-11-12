Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro tornano mondanissimi: in black mano nella mano al Charity Gala Dinner della Croce Rossa a Roma

La 45enne indossa un abito lungo nero a sirena con spacco firmato Avaro Figlio

“Mamma e papà in libera uscita”, scrivono ironici sul social. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro tornano mondanissimi: in black, eleganti e sorridenti, arrivano mano nella mano al Charity Gala Dinner della Croce Rossa a Roma.

La 45enne indossa un abito lungo nero a sirena con corpetto arricchito da paillettes e spacco vertiginoso. Il vestito è firmato Avaro Figlio. Stesso brand anche per il completo scuro indossato dal marito 34enne, portato con camicia bianca sotto, senza cravatta.

La coppia non buca l’appuntamento principe della Capitale organizzato da Summeet e condotto da Eleonora Daniele nello scenografico Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. I fondi raccolti durante la serata sono fondamentali: supporteranno e attività svolte da Volontarie e Volontari dell’Associazione a favore delle donne vittime di violenza.

I due prima di uscire da casa si fotografano complici tra le mura domestiche. Poi si mostrano ai follower chic mentre camminano per arrivare sul red carpet. Assaporano il cocktail di benvenuto e si accomodano al tavolo per la cena. Ci sono moltissimi altri vip che ascoltano Al Bano cantare i suoi brani sul palco.