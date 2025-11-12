''Pensavo fosse un invito a fargli una sorpresa'': Valerio Scanu quasi in lacrime in tv svela come ha scoperto la morte di Peppe Vessicchio

Il cantante 35enne era molto legato al direttore d’orchestra: è devastato dalla sua scomparsa

E’ devastato dalla grave perdita. Valerio Scanu quasi in lacrime in tv svela come ha scoperto la morte di Beppe Vessicchio. Il famoso direttore d’orchestra è deceduto a 69 anni l’8 novembre scorso a causa delle complicazioni derivanti da una polmonite interstiziale. Il cantante 35enne ha saputo della sua scomparsa grazie a un messaggio arrivatogli da un giornalista. “Pensavo fosse un invito a fargli una sorpresa”, racconta a La Volta Buona.

“Mi era arrivato un messaggio da un giornalista: ‘Ti va di intervenire per un saluto al maestro Vessicchio?’. L’avevo interpretato come un invito a fargli una sorpresa. Poi apro i social e leggo la notizia. Ho scritto a sua figlia, sperando mi dicesse che fossero tutte fesserie”, rivela Scanu con gli occhi vicini al pianto.

Il cantante 35enne era molto legato al direttore d'orchestra: è devastato dalla sua scomparsa. A La Volta Buona parla del rapporto col 69enne, deceduto l'8 novembre a causa di una polmonite interstiziale

“Negli ultimi tempi non abbiamo lavorato molto insieme, ma ci siamo portati dentro talmente tanto che tra noi c’era sempre un grande affetto”, confessa ancora Valerio. Lo aveva conosciuto quando aveva appena 12 anni, durante la trasmissione Bravo, Bravissimo. Caterina Balivo mostra la foto dei due l’uno accanto all’altro.

“Quello scatto è stata la nostra ultima conversazione - rivela ancora Scanu - Gli avevo mandato la foto a luglio, senza aggiungere nulla, e lui mi rispose: ‘Grazie Valerio, questa foto è importante soprattutto per ciò che rappresenta’. A Sanremo è stato paterno, era il mio punto di riferimento”. Il dolore che prova è immenso.