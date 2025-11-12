Matilda, la figlia di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, compie 18 anni: gli auguri di mamma e papà

Oggi, 12 novembre, arrivano le dediche della 47enne e del 51enne, genitori pure di Tancredi, 12 anni

La coppia nata al GF e sposata dal 2005 scrive parole importanti alla primogenita diventata maggiorenne

E’ diventata maggiorenne! Matilda, la figlia di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, compie 18 anni: sul social arrivano gli auguri di mamma e papà. La 47enne e il 51enne dedicano parole importanti alla primogenita. I due, genitori anche di Tancredi, 12 anni, accompagnano le loro frasi con una carrellata di foto che raccontano la vita della loro splendida ragazza sin dall’infanzia.

Coppia nata al GF, sposati dal 2005, Katia e Ascanio a distanza di anni sono uniti e innamorati più che mai. Matilda rappresenta per loro luce e un sentimento che si rinnova ancora e ancora. “Nella stragrande maggioranza dei casi, quando scopri che stai per diventare mamma, sogni la figlia femmina! C’é un motivo specifico ?! Io non lo so, quello che ho sentito chiaramente e che non scorderò mai, é stata una scossetta quando sei arrivata da me. Dio ha voluto regalarmi non solo una figlia ma una compagna di vita meravigliosa! Ti amo baby”, sottolinea la Pedrotti.

“E sono 18… - le fa esco Ascanio - Ma alla fine, 10, 18, 30, nessuna età mi impedirà di rimanere sempre dietro di te a proteggerti e a spingerti verso quello che cerchi. Tanti auguri piccola grande Maty”.