Asia Nuccetelli, 22 anni, è tornata in tv dopo la notizia delle nozze saltate con il surfista romano Gianfranco Battistini e l'annuncio della nuova relazione con il rapper Astol. La figlia di Antonella Mosetti ha accettato l'invito di Barbara D'Urso nel salotto di "Pomeriggio 5" dove ha sfoggiato un look decisamente più fresco ed è apparsa in ottima forma.

Asia Nuccetelli ha esordito parlando del nuovo fidanzato, Astol, nome d'arte di Pasquale Giannetti. Ha raccontato che si frequentano da circa venti giorni. "Mamma lo sa?", ha chiesto Barbara D'Urso. "Lo ha scoperto su Instagram come quando mi sono lasciata - ha risposto sorridendo la ragazza - I miei genitori ancora non lo conoscono. Facciamo un passo alla volta. Solo una cosa, dopo le nozze saltate, è stato detto che sono caduta in depressione. Questo non è vero. Ci tenevo a dirlo".

"Ti trovo meglio - ha detto Barbara D'Urso ad Asia Nuccetelli notando il suo cambio di look - Molto meglio di quando ti sparavi un po' di cose in faccia. Adesso sei molto più carina. Quindi continua così. Ti tengo lontana da chi ti fa delle cose estetiche".

Monica Setta ha però subito riportato la conversazione sulla rottura di Asia con l'ex fidanzato: "Perché sono saltate le nozze? Si può sapere?". "Non ho mai voluto parlare perché è sempre stata una storia che ho voluto tenere abbastanza al di fuori da questo mondo - ha risposto la Nuccetelli - Quando ci siamo lasciati ho fatto la stessa cosa, perché non è stata una rottura felice. Ci abbiamo provato. Le intenzioni erano buone. E poi le cose non sono andate come dovevano. Lui ha 30 anni, io 22".