La 28enne è protagonista all’evento organizzato da Fondazione Ieo-Monzino al Super Studio Maxi

Michelle Hunziker è orgogliosa della sua primogenita: alla cena solidale per sostenere la Ricerca è raggiante

Aurora Ramazzotti è super chic in black. Al Christmas Gala che conduce a Milano porta tutta la sua famiglia. Sono tutti lì alla cena solidale per sostenere la ricerca organizzata da Fondazione Ieo-Monzino al Super Studio Maxi a Milano. La 28enne ha voluto accanto a lei il suo futuro marito, la mamma, la suocera con il suocero, la cognata e anche l’amico di sempre, Jonathan Kashanian.

Aurora Ramazzotti al Christmas Gala che conduce a Milano porta tutta la famiglia: compagno, mamma, suocera e cognata

Aury li fa vedere nelle IG Stories che condivide. Michelle Hunziker è raggiante, orgogliosa della primogenita più che mai. Seduti al tavolo ci sono pure Francesca Romano Malato Cerza, la figlia Carolina, il marito Fabio e Goffredo Cerza, padre di cesare Auguro, che lei sposerà il prossimo 4 luglio.

La location in via Moncucco 35 è gremita di ospiti. La cornice elegante e accogliente è stata scelta per raccogliere i fondi per una causa importantissima. Aurora si destreggia con sicurezza sul palco, offrendo spazio a chi si alterna e regalando a tutti momenti di convivialità e intrattenimento.

“Che brava la mia Aury!”, sottolinea Michelle sui social. E’ davvero fiera di vederla così spigliata e contenta in veste di presentatrice del Christmas Gala.