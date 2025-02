La 28enne ha capito come rapportarsi col suo futuro marito grazie allo psicologo

Aurora Ramazzotti dice grazie allo psicologo, a cui si è rivolta sin da giovanissima. Nelle sue IG Stories svela come ha raggiunto l’equilibrio con Goffredo Cerza, che presto sposerà."Nella mia relazione la terapia è stata salvifica”, confessa. La 28enne e il 29enne stanno insieme da otto anni: il 30 marzo 2023 sono diventati genitori di Cesare.

"Nella mia relazione la terapia è stata salvifica": Aurora Ramazzotti svela come ha raggiunto l'equilibrio con Goffredo

“Mi reputo una persona estremamente fortunata per tantissime ragioni, ma una delle ragioni principali è perché all'interno della mia famiglia la terapia non è mai stata un tabù. Infatti io ho iniziato a farla in giovanissima età e ho sempre avuto la consapevolezza di poter apertamente comunicare i miei bisogni. E’ una fortuna che non tanti hanno”, esordisce Aury.

“Questo, sommato a tante altre cose che mi sono successe nella vita, mi ha portata a essere una persona estremamente estroversa sia sui social che nelle mie relazioni. E credeteci o meno, a un certo punto ho avuto bisogno di fare terapia anche per riuscire a comprendere meglio come comunicare in maniera sana e costruttiva all'interno della mia relazione”, prosegue la Ramazzotti.

“Il problema non era che io parlassi troppo, era il modo in cui esprimevo quello che sentivo”, chiarisce la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ritiene che non basti sapere esattamente quel che si prova, “ma è necessario anche farsi aiutare in modo da comunicarlo in maniera più efficace”.

“All'interno della mia relazione la terapia è stata veramente salvifica”, ammette Aurora. Le è servita per quietare una gelosia ingiustificata e non solo. “Mi ha dato degli strumenti per riconoscere di quanto stava accadendo, un meccanismo, che poi erano quelli che si ripetevano sempre e che mi davano fastidio. Quindi il primo step è stato riconoscerlo. Dopodiché, una volta che ho iniziato a praticare l'essere presente nel momento, e quindi rendermi conto di quello che stava accadendo, come ultima cosa mi ha dato dei modi molto semplici di riuscire a navigare quello che stavo sentendo con delle semplici domande o affermazioni”, spiega.

Queste domande o affermazioni “hanno cambiato completamente il mio modo di dialogare con il mio partner”. “Tante volte il fattore vincente di una relazione è proprio l'essere così diversi. Nel mio caso è esattamente così. Da una parte abbiamo cercato di completarci a vicenda, ma dall'altra certo non abbiamo la verità in mano. E quindi devo dire che la terapia è stata super utile a farci trovare un equilibrio”, conclude la Ramazzotti.