Aurora Ramazzotti, il suo bidet nel lavandino finisce su Instagram: guarda

La 29enne, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sembra essersi dovuta “arrangiare”

In Messico per le festività invernali, non ha trovato il sanitario nel suo alloggio

Ci ha scherzato su con i follower social mostrando anche una breve clip

Aurora Ramazzotti si è mostrata mentre sembra farsi il bidet nel lavandino in Messico.

Il volto tv, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha infatti dato il benvenuto al 2026 nel continente americano insieme alla famiglia, ma sembra non aver apprezzato l’assenza del sanitario nel suo alloggio.

In un carosello pubblicato su Instagram appare anche una breve clip dove la 29enne sembrerebbe stare utilizzando il lavandino del suo bagno al posto del bidet mentre si riprende con il cellulare.

Aurora Ramazzotti, 29 anni, appare in una clip sul suo profilo Instagram mentre sembra farsi il bidet nel lavandino del suo alloggio in Messico

“Le buone vibrazioni anche se senza bidet”, scrive Aury nella didascalia.

Un utente commenta: "L'incubo di tutti i viaggiatori... Non avere il bidet... Tu sei magrolina e riesci ad arrampicarti sul lavandino... Per noi 'in carn' è un'impresa da guinness".

A parte l’assenza dell’accessorio bagno, che è presente nelle case di tutti gli italiani ma spesso assente nelle toilette in molti altri Paesi del mondo, la vacanza messicana della giovane Ramazzotti sta proseguendo nel migliore dei modi.

Con lei sotto il sole del Centro America ci sono infatti il futuro marito Goffredo Cerza, loro figlio Cesare, che ormai si avvicina ai tre anni d’età, e i famosi genitori.

L'espressione di Aurora nella clip condivisa su Instagram

Aury ha condiviso anche altre immagini in cui appaiono mamma Michelle – sempre in gran forma in bikini – e papà Eros.

Durante la vacanza in Messico ci sono Goffredo con il "suocero" Eros Ramazzotti

Un doppio selfie di Aury con mamma Michelle Hunziker, 48 anni

L’anno appena iniziato dovrebbe portare ad Aurora i fiori d’arancio. Dopo aver ricevuto la proposta di nozze nel 2024, il 6 luglio di quest’anno dovrebbe arrivare finalmente l’atteso “sì”, sebbene non si hanno conferme riguardo la location del grande giorno.

Parlando con il settimanale “F” della cerimonia aveva raccontato qualche mese fa: “Sono già nel pieno dei preparativi: per quello che ho in mente ci vuole un po' di tempo!”.