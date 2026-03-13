L’attrice 61enne si è scontrata più volte con la 51enne durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle

“E’ già la giornalista più ricca d'Italia, ora lo sarà ancora di più”, sottolinea velenosa

Tra loro non corre buon sangue. Le due si sono scontrate più volte durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Nancy Brilli, probabilmente, non ha ‘perdonato’ e ‘dimenticato’. L’attrice 61enne commenta Selvaggia Lucarelli, giudice nel dancing show di Rai1, colei che ha espresso critiche severe nei suoi confronti, prossima opinionista al GF Vip su Canale 5. “L’avranno riempita di soldi”, sottolinea pungente a Fanpage.

''L’avranno riempita di soldi'': Nancy Brilli commenta pungente Selvaggia Lucarelli opinionista al GF Vip

“Grande Fratello Vip? Buon per lei, l'avranno riempita di soldi. E’ già la giornalista più ricca d'Italia, ora lo sarà ancora di più”, fa sapere la Brilli quando le si chiede di esprimere la sua opinione sulla scrittrice e blogger al reality show.

“E’ già la giornalista più ricca d'Italia, ora lo sarà ancora di più”, sottolinea velenosa la 61enne

Nancy senza peli sulla lingua sulla scelta di Selvaggia spiega: “Ma buon per lei, l'avranno riempita di soldi, dico, quindi va benissimo. Lei già è la giornalista più ricca d'Italia, lo sarà ancora di più. Non riesco a capire come possa conciliare l'opinionista al Grande Fratello e la giudice a Ballando con le Stelle, ci riuscirà? Io non lo so. E’ una persona che comunque nel bene o nel male, ti piace o non ti piace, ma fa scuola. Alla fine ne conosco tante che vogliono essere Selvaggia Lucarelli, quell'essere puntuta, quell'essere tagliente anche talvolta offensiva. Ha un sacco di imitazioni, insomma”.

L’attrice 61enne si è scontrata più volte con la 51enne durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle

Lei non avrebbe mai accettato un ruolo al Grande Fratello Vip: “Assolutamente no. Io mai. Non lo conosco e non sono tra gli estimatori della trasmissione. In più Ballando per me era una gara di ballo e uno show televisivo. Ho scoperto essere un reality show nel farlo e non è proprio il genere che mi si confà”.