''E’ il trucco per tenerseli stretti'': Elettra Lamborghini rivela quanto ha fatto aspettare il marito prima di fare l’amore la prima volta

Elettra Lamborghini ha raccontato in tv del suo grande amore per il marito Afrojack, che ha sposato nel 2020.

La cantante, reduce da Sanremo 2026, è stata ospite di “Domenica In” domenica 8 marzo, Festa della Donna. Qui ha parlato senza filtri della sua relazione a Mara Venier, rivelando anche di aver fatto aspettare Nick van de Wall – questo il vero nome del DJ olandese a cui è legata – un bel po’ prima di fare l’amore la prima volta.

Sono fidanzati da quasi otto anni. Nello studio Rai compare una loro foto insieme. La 31enne commenta: “Guarda che bello, bello come il sole. Tesoro, l'ho fatto diventare magro, muscoloso, cioè è proprio incredibile... l'amore, l'amore cosa fa!”.

I due si sono conosciuti ad un festival musicale in Veneto, ma la bolognese non sapeva chi fosse: “Lui si innamora di me. Io non sapevo neanche chi c***o fosse, ti dico la verità”. A lui però lei è piaciuta subito e l’ha invitata a salire sul palco mentre si esibiva.

“Sono salita sul palco, non ho ballato una canzone perché non è il mio genere e poi basta, da lì abbiamo iniziato a scriverci ed è partito l'amore. Però sono molto fortunata”, ha spiegato.

I due hanno iniziato a vedersi andandosi a trovare a vicenda, visto che vivevano in due nazioni diverse. “Però non gliel'ho data subito, se è quello che vuoi sapere...”, ha messo le mani avanti la Lamborghini.

Ha spiegato meglio: “Ho aspettato, ho aspettato! Ne è valsa la pena! Tesoro, ne è valsa la pena, anzi... è il trucco per tenerseli stretti!”.

Mara ha quindi chiesto: “È passato quanto? Dopo un anno, una roba così...?”. Lei ha replicato: “No, vabbè, le ragnatele lì, vabbè...”. “Ma qualche mese!”, ha proseguito.

Si sono fidanzati e da allora non si sono più lasciati. Ad Elettra lui piace moltissimo. Cosa l’ha fatta innamorare? “Ma guardalo, cavolo! È bellissimo!”.

Mara ridendo spiega che nella foto mostrata in studio non vede Nick particolarmente bello. “Ti assicuro è stupendo dentro e fuori. Io un altro così… me lo deve aver mandato qualcuno... cioè, io penso nella mia vecchia vita di aver fatto veramente qualcosa di buono”.

“Tu lo vedi tanto bello?”, insiste la Venier. Elettra risponde: “Per me è un cherubino! Ma a parte quello […] lui è bello di personalità. È buono, qualità molto difficile da trovare in un uomo. È fedele”.

Mara le chiede se sia sicura della fedeltà. “Sì, al momento sì. Anche perché, sinceramente, un'altra come me dove la trova?”, gioca Elettra.

Gli lascia molto spazio, non è gelosa: “No, io lascio libero! Nel senso, io mi fido tantissimo, facendo il DJ... no, non me ne dà proprio modo, cioè, mi fido”.

Pensa che le donne non si avvicinino più di tanto a Nick perché sentono che è molto preso dalla loro relazione e non sarebbe interessato.

E la stessa Elettra non guarda altri uomini in quel modo: “Non me ne frega niente!”.