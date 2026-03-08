''Purtroppo è andato molto male'': Gabriel Garko spiega cos’ha dovuto passare dopo un trattamento laser per alleggerire le occhiaie

L’attore, 53 anni, ha svelato che gli è preso un “coccolone” quando si è rivisto nel suo ultimo film

Quando ha lavorato alla pellicola aveva infatti preso una decina di chili

Ha spiegato cos’è accaduto che l’ha portato a questo aumento di peso

Gabriel Garko ha rivelato di aver subito una decina di interventi chirurgici per cercare di rimediare a un trattamento fatto per alleggerire le occhiaie. E’ successo quattro anni fa. Successivamente ha preso 10 chili.

L’attore, 53 anni, sex symbol di cinema e tv dagli anni ‘90, lo ha raccontato a “Verissimo” - dove è apparso in splendida forma - in un’intervista andata in onda oggi, domenica 8 marzo.

Gabriel Garko racconta in tv del trattamento estetico "andato molto male"

Nel salotto tv di Canale5 ha parlato anche di ritocchini e spiegato di aver fatto il Botox tra il 2005 e il 2007 quando girava la fiction “L’onore e il rispetto”. Ha risposto invece per le rime alle critiche ricevute una decina d’anni fa per un’apparizione televisiva in cui, a detta di alcuni, sembrava diverso dal solito.

Poi ha rivelato cosa gli è successo quattro anni fa e perché quando si è rivisto nel suo ultimo film, appena uscito, ci è rimasto un po’ male. “Quando ho rivisto il film un po' m'è preso un coccolone. Perché ero 10 chili in più per dei problemi che ho avuto”.

Ha quindi raccontato: “Ho avuto un problema quattro anni fa: una delle mie fisse sono sempre state le occhiaie, quindi avevo fatto un laser intradermico per cercare di alleggerirle”.

“Purtroppo è andato molto male perché, anche lì, la scelta dei dottori è molto importante, e mi ha creato delle cicatrici sottocutanee che hanno fatto diversi problemi”, ha aggiunto.

L'attore è finito in sala operatoria molte volte per cercare di correggere quanto accaduto con il laser

E’ dovuto finire in sala operatoria per provare a sistemare il danno: “Ho avuto diversi interventi agli occhi per cercare di correggere questa problematica che ho avuto”.

In quel periodo non si è fatto vedere molto pubblicamente: “Infatti io per un periodo sono un po' sparito perché comunque avevo questo problema da correggere”.

Il film che gli ha fatto prendere un “coccolone” lo ha girato due mesi dopo l’ultimo intervento. “In totale io ho subito qualcosa come 12, 14 interventi in un anno e mezzo con anestesia totale”.

Quelli agli occhi sono stati una decina. “Poi ho fatto ernia inguinale, due volte alle gambe per quella volta che mi sono fatto male a Ballando (il talent di Rai1, ndr) e un'altra volta sul set, e una volta al braccio perché me lo sono rotto. Sono stato un po' sfigato”, ha chiosato sulla questione.