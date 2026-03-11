Rose Villain incinta: annuncia la prima gravidanza mostrando il pancione in un dolcissimo video del suo nuovo brano, guarda

La rapper e cantautrice milanese 36enne condivide con i fan sui social la dolce attesa

E’ raggiante e visibilmente commossa accanto al marito, il produttore discografico Sixpm

Nella sua vita ora c’è Tuttaluce, come racconta nel suo nuovo brano. Rose Villain è incinta. Annuncia la sua prima gravidanza mostrando il pancione in un dolcissimo video che pubblica sul social. La rapper e cantautrice milanese 36enne condivide con i fan sui social la dolce attesa: è raggiante e visibilmente commossa accanto al marito, il produttore discografico Sixpm.

Rose Villain incinta: annuncia la prima gravidanza mostrando il pancione in un dolcissimo video del suo nuovo brano

Nel filmato Rose racconta la gioia della cicogna, le ecografie, il percorso della gestazione, fortemente desiderata insieme ad Andrea Ferrara, questo il vero nome del produttore originario di Napoli che lei ha sposato il 23 maggio del 2022 a Brooklyn. I due da anni fanno base a New York, la città che portano nel cuore.

E’ raggiante e visibilmente commossa accanto al marito, il produttore discografico Sixpm

La rapper e cantautrice milanese 36enne condivide con i fan sui social la dolce attesa

La Villain dedica la canzone al bebè che arriverà e di cui non svela ancora il sesso. "Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei. Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura", dice. "Se perderai la strada nella notte, sarò la luce che per te resta accesa", aggiunge.

Nel testo parla di un “principe”, questo fa pensare a un maschietto, ma non vi è la conferma. Nonostante le sue forme da mamma siano abbastanza evidente, Rose non rivela neanche la data del parto.