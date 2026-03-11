“E’ un periodo tranquillo, è passata la bufera”, dice in merito all’addio con Totti, è a un passo dal divorzio

“Bastian è un valore aggiunto: mi fa stare bene, sono felice”, sottolinea la 44enne

Ormai è a un passo dal divorzio, torna protagonista in tv col GF Vip e non smentisce, anzi. Ilary Blasi conferma le nozze con Bastian Muller. “Le cose possono accadere”, sottolinea a Chi la conduttrice. Gli ultimi due anni l’hanno sempre vista al centro dei riflettori per il suo privato, la 44enne adesso minimizza: “E’ un periodo tranquillo, è passata la bufera”.

''Le cose possono accadere'': Ilary Blasi conferma le nozze con Bastian Muller che le ha già fatto la proposta

Quando le si domanda della proposta di nozze del tedesco 38enne, Ilary replica: “Le cose possono accadere, succedono. Perché, come dicevamo prima, la vita è imprevedibile. Sono molto centrata, sto bene con me stessa, quindi la persona che sta vicino a me deve essere un valore aggiunto. Allora la cosa può funzionare. Se ho fatto questa scelta è perché ne vale veramente la pena. Bastian è un valore aggiunto: mi fa stare bene, sono felice. E’ una persona solida, che mi dà sicurezza, mi dà gioia”.

Selvaggia Lucarelli, opinionista con lei in studio al Grande Fratello Vip, ha già ‘prenotato’ il vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci per il suo matrimonio, il giornalista le domanda se anche lei lo chiamerà. “Ti racconto una cosa. Sal Da Vinci avrebbe dovuto essere presente alla festa dei 18 anni di mia figlia Chanel. Poi non c’è stata occasione, tanto che, quando l’ho visto a Battiti Live, la scorsa estate, gliel’ho ricordato. E lui mi ha risposto: ‘La prossima volta che mi chiami, vengo’. Quindi c’è una promessa. Ma dipende da chi si sposa prima tra me e Selvaggia".

Il 38enne le ha regalato un meraviglioso anello

I fiori d'arancio tra la 51enne e Lorenzo Biagiarelli sono state programmate per la primavera 2027. La Blasi regala uno scoop e ironica replica: “Vedi che alla fine ci sposiamo insieme, così dividiamo le spese del buffet e abbiamo anche il cantante”. Poi smorza tutto e dice: “Scherzo ovviamente”.