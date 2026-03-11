''I primi 2 anni grandi contrasti'': Selvaggia Lucarelli parla del legame ritrovato con l’ex marito Laerte Pappalando

“Non lo abbiamo fatto per nostro figlio Leon, ma per noi”, spiega l’opinionista tv 51enne

A Scherzi a Parte ha ritrovato l’ex Max Giusti: “E’ stato anche romantico vederlo dopo tanti anni”

Selvaggia Lucarelli si svela sulle pagine di Chi. Sposerà Lorenzo Biagiarelli, le nozze sarebbero dovute arrivare prima, ma precisa che probabilmente non riusciranno a unirsi in matrimonio prima della primavera 2027: colpa degli impegni professionali. La cerimonia sarà in Salento, dove hanno acquistato una proprietà che stanno ristrutturando. La 51enne parla del legame ritrovato con l’ex marito Laerte Pappalando. I due sono stati una coppia dal 2004 al 2007: dalla loro unione è nato Leon, oggi 21enne. “I primi due anni grandi contrasti”, confida la neo opinionista del GF Vip.

“I primi due anni di separazione sono stati segnati da grandi contrasti. Ci abbiamo messo un po’ a fare pace col fatto che non avesse funzionato - sottolinea Selvaggia - Essere riusciti a ricostruire un rapporto, secondo me, è stato per entrambi un segno di grande maturità”.

La 51enne e il 49enne con i rispettivi attuali compagno: Lorenzo Biagiarelli e Laura

“Non lo abbiamo fatto per nostro figlio, che era già grande - sottolinea Lucarelli - Lo abbiamo fatto per noi. Abbiamo rivisto le cose che ci piacevano dell’altro, ma senza quella parte di coinvolgimento sentimentale”. A Scherzi a Parte la giudice di Ballando con le Stelle ha rivisto un altro suo famoso ex, Max Giusti. “Sì, è pazzesca questa cosa - chiarisce - Devo dire che è stato anche romantico vederlo dopo tanti anni all’apice della sua carriera, con tutte le caratteristiche che avevo visto in lui quando era giovane. Max è quello che ho conosciuto anni fa, mi ha ricordato quante cose abbiamo fatto insieme per arrivare qui”.