La 36enne ha perso Salvatore Raciti nella notte tra l’1 e il 2 dicembre: aveva 41 anni

“La mia forza sono le mie figlie”, confessa, da lui ha avuto Cristina, Giordana e Costanza

Susy Fuccillo affida alle sue Storie una confessione. L’ex ballerina di Amici svela come sta a poco più di 3 mesi dalla morte del marito. La 36enne ha perso Salvatore Raciti nella notte tra l’1 e il 2 dicembre 2025: aveva 41 anni, è stato colto da un malore improvviso e non c’è stato nulla da fare per lui. “Sto affrontando il cambiamento più difficile che potessi immaginare”, rivela. Solo cinque giorni fa l'uomo avrebbe compiuto 42 anni, lei lo ha celebrato lanciando palloncini in cielo insieme alle loro piccole.

''Il cambiamento più difficile che potessi immaginare'': l’ex Amici Susy Fuccillo svela come sta a 3 mesi dalla morte del marito. Solo cinque giorni fa l'uomo avrebbe compiuto 42 anni, lei lo ha celebrato lanciando palloncini in cielo insieme alle loro piccole

Salvatore era tutto. Da lui ha avuto Cristina, nata nel 2018, Giordana, 2020, e Costanza, venuta al mondo nel 2024. Susy scrive: “In questo periodo della mia vita sto affrontando il cambiamento più difficile che potessi immaginare. La mia forza sono le mie figlie e il senso di responsabilità verso tutto ciò che io e mio marito abbiamo costruito insieme con anni di sacrifici, lavoro e sogni condivisi”. Lei è rimasta nella loro casa a Catania.

“Le nostre attività non sono solo un lavoro: sono una parte della nostra storia. Dietro ci sono impegno, rinunce, progetti e tante persone che ogni giorno lavorano con noi. Oggi mi trovo a rimboccarmi le maniche ancora di più, insieme ai nostri soci e a tutta la squadra, per continuare a portare avanti quello che abbiamo costruito - prosegue la Fuccillo - Il dolore non è qualcosa che si supera dall'oggi al domani. Sto ancora cercando di capire come ritrovare i miei equilibri senza dimenticare chi sono”.

La 36enne ha perso Salvatore Raciti nella notte tra l’1 e il 2 dicembre: aveva 41 anni. “La mia forza sono le mie figlie”, confessa, da lui ha avuto Cristina, Giordana e Costanza

Susy poi spiega: “Per questo, almeno per ora, ho dovuto mettere un po' da parte anche una parte del mio lavoro: i social. Non mi sento ancora pronta ad espormi come prima. Non so ancora quanto tempo mi servirà, ma so che voi saprete capirmi. In questo momento sto semplicemente cercando di fare del mio meglio per le mie figlie e per ciò che abbiamo costruito nella nostra vita insieme. Per questo mi farà piacere condividere con voi alcuni pezzi di quello che abbiamo costruito e che oggi continua a vivere”. Lui figurava tra i proprietari dello stabilimento balneare Le Capannine, hanno anche alcuni ristoranti.