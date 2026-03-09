Martina Dotti, 23 anni, è entrata a far parte della famiglia, il ragazzo ha rivelato: “Papà la adora”

I due sono una coppia da quasi dieci mesi: è stata una partita di pallone a fare da collante

Sonia Bruganelli non può fare a meno di commentare e lo fa sotto un post in cui lei, la ragazza a cui si è molto affezionata, condivide varie immagini che raccontano la sua prima volta in tv col ragazzo che ama. La produttrice dice la sua sulla fidanzata del figlio Davide Bonolis. “Bambolina con una sensibilità ed una testa meravigliosa”, sottolinea la 52enne. Martina Dotti le risponde: “Ti voglio tanto bene”. E’ ormai parte della famiglia.

''Bambolina'': Sonia Bruganelli dice la sua sulla fidanzata del figlio Davide Bonolis, col 21enne in tv

Davide e Martina sono stati ospiti a Verissimo. Il 21enne ha raccontato com’è nato l’amore con la 23enne, a cui è legato da quasi 10 mesi. E’ stata una partita di pallone in cui lui giocava a fare da collante: i due sono in perfetta sintonia.

Il commento della produttrice 52enne e del suo nuovo compagno Angelo Madonia

“I miei stravedono per la mia ragazza”, ha assicurato Davide. Anche Angelo Madonia, nuovo compagno di Sonia, ha tanta stima per la Dotti. Lei considera la Bruganelli “una seconda mamma”.

E’ tutto rose e fiori, nonostante l’addio tra Paolo Bonolis e Sonia. “Mamma è il mio punto debole, con lei riesco a parlare tanto, con papà non riesco a farmi vedere fragile. Mamma mi ha sempre aiutato, per questo son contento che con Martina ha un ottimo rapporto”, ha svelato lui. E sul crack dei suoi ha detto: “Essendo l’unico maschio ho dovuto un po’ equilibrare la cosa, perché mamma ha un nuovo compagno. Io volevo sapere chi fosse, ho conosciuto Angelo prima di tutti e ho cercato di unire la famiglia, parlare a papà di Angelo…. Credo che papà ci sia rimasto un po’ male e ho cercato di star vicino a entrambi. Quello che voglio è il bene di entrambi. Una separazione non la vivi mai bene però Angelo è una bravissima persona, son contento che sia accanto a mamma, e spero che papà trovi una persona per lui”.

I due sono stati ospiti a Verissimo

“Sia mamma che papà sono stati bravi. Siamo ancora una famiglia unitissima, per noi figli è come se non si fossero mai separati. Mangiamo insieme, viaggiamo insieme, facciamo tante cose insieme. Sono stati bravissimi”, ha concluso