L’artista pugliese 36enne ha condiviso la sua decisione col compagno Dario Morello, 32 anni, pugile

Non nasconde che, guardando la salentina 39enne, è rimasta amiirata e spiega il perché

Serena Brancale, reduce dal successo a Sanremo 2026, in tv, a Verissimo, parla del brano dedicato alla madre scomparsa a soli 60 anni sei anni fa. Ma non solo: la 36enne rivela cosa ha deciso grazie a una famosa collega. “Mi ha fatto venire voglia Alessandra Amoroso", confessa. Le due sono amiche e hanno duettato insieme nel brano di successo Serenata.

''Mi ha fatto venire voglia Alessandra Amoroso'': Serena Brancale rivela cosa ha deciso grazie alla famosa collega

L’artista pugliese, proprio come Alessandra, 39 anni, desidera diventare finalmente mamma. “A me piacerebbe, mi è venuto il desiderio grazie ad Alessandra, durante Serenata. Ha continuato a fare i concerti con il pancione. Sempre più bella, sempre più felice con quel pancione. Mi ha fatto venire voglia”, confida Serena.

L’artista pugliese 36enne ha condiviso la sua decisione col compagno Dario Morello, 32 anni, pugile. Vuole diventare mamma

La Brancale sta proprio mettendo in cantiere il suo progetto di maternità. “L’ho detto anche al mio compagno Dario ed è d'accordo, piacerebbe molto anche lui”, chiarisce ancora. E’ legata a Morello, 32 anni, pugile professionista, dal 2024, anno in cui hanno ufficializzato la relazione sui social. Anche lei condivide la passione per la boxe, che pratica. Lui è sempre al suo fianco, anche al Festival era insieme a lei.