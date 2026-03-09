''In realtà non lo vedo più'': Mara Venier in diretta tv fa una confessione 'hot' a Elettra Lamborghini

La conduttrice lo ammette senza problemi: è sposata da 26 anni con Nicola Carraro, 84 anni

A Domenica In si parla di uomini, unioni, relazioni e sesso. Tutto diventa spassoso e ironico quando c’è di mezzo Eletta Lamborghini. Mara Venier in tv fa una confessione ‘hot’ alla cantante 31enne. “In realtà non lo vedo più”, ammette la conduttrice. Si riferisce al ‘pippo’, così lo definisce l’artista di “Voilà”, facendo riferimento al membro maschile.

La 75enne non si fa problemi a lasciar intendere, abbastanza chiaramente, che l’intimità passionale col marito è un lontano ricordo. Elettra, sposata da 6 anni e insieme da 8 con Afrojack, alla ‘zia’ chiarisce di non desiderare altri uomini, nonostante veda il ‘pippo’ del dj da parecchi anni. Poi rivolgendosi inaspettatamente a lei le domanda: “Tu, Mara, da quanto tempo sei sposata?”. La Venier le sottolinea: “Sono sposata da 26 anni”. E' legata a Nicola Carraro, 84 anni. L’ereditiera controbatte: “Ecco, tu vedi il suo ‘pippo’ da 26 anni".

La presentatrice, non si contiene e, sorprendentemente, replica: “In realtà non lo vedo più… Sai, abbiamo una certa età… Cosa credi?”. Le sue parole provocano una risata contagiosa tra tutti i presenti. Lo spezzone dell’intervista viene subito ripreso sui social e diventa in pochissimo tempo virale.