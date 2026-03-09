Chanel Totti sceglie un look total denim per la presentazione del suo primo programma tv: guarda

La 18enne, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è arrivata a Milano per la conferenza stampa di “Pechino Express”

E’ infatti una delle protagoniste del reality show che partirà il 12 marzo prossimo

Per l’occasione ha scelto un look total denim ed è stata molto fotografata

Chanel Totti è stata protagonista fotografatissima alla presentazione dell’edizione 2026 – la tredicesima – di Pechino Express.

La 18enne, che è figlia della leggenda del calcio Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi, forma infatti insieme all’amico di infanzia Filippo Laurino una delle dieci coppie che si sfideranno tra Indonesia, Cina e Giappone.

Oggi, lunedì 9 marzo, si è svolta la conferenza stampa a Milano e la ragazza ha - come prevedibile - attirato l’attenzione. Questo è infatti il suo debutto televisivo e il pubblico è desideroso di conoscerla.

Chanel Totti, 18 anni, posa per i fotografi con un look total denim alla presentazione di Pechino Express a Milano lunedì 9 marzo

Davanti ai giornalisti e ai flash dei fotografi, Chanel ha scelto di presentarsi con un look denim rilassato e alla moda, perfetto per un photocall televisivo. Il completo è composto da camicia oversize e pantaloni ampi nei toni del celeste polvere. Trasmette un'aria giovane e trendy. Ai piedi sneakers bianche e nere – con la scritta Chanel visibile – completano l’outfit.

Il dettaglio delle scarpe Chanel della 18enne

Recentemente Chanel, che compirà 19 anni a maggio, ha rilasciato una rara intervista, al Corriere della Sera.

Qui ha parlato anche di questa avventura sul piccolo schermo, che è arrivata un po’ a sorpresa. “In verità io non pensavo che avrei mai partecipato a qualsiasi programma, o almeno a questa età. Non era nelle mie intenzioni. Nel caso di Pechino è nato tutto come un gioco, con Filippo che mi ha trascinata. Fino all’ultimo pensavo stesse scherzando, sono sincera. Perché la tv, lo ripeto, non era tra i miei piani. Abbiamo fatto il provino per gioco e per curiosità. E alla fine ci hanno presi”, ha spiegato al quotidiano.

Per la figlia di Totti e Ilary è il primo programma tv

Sul suo futuro ha invece detto: “Al momento sto studiando, faccio l’università. Non so quello che farò nel futuro, sono concentrata sugli studi. Essendo ancora piccola, non ho le idee chiare. Il mio corso di studi ha a che fare con la comunicazione”.

Insieme a Laurino, che tra l’altro è il figlio della storica manager di sua mamma Ilary, ovvero Graziella Lopedota (agente anche di altri volti noti, come Michelle Hunziker), la giovane Totti forma la coppia de “I Raccomandati”. Un nome decisamente autoironico.

Chanel insieme a Filippo Laurino, il suo compagno di avventura

La prima puntata del reality andrà in onda giovedì 12 marzo alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Al timone come sempre ci sarà Costantino Della Gherardesca.