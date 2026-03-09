''Mi manchi terribilmente'': la vedova di James Van Der Beek condivide sue foto inedite nel giorno in cui la star avrebbe compiuto 49 anni

L’attore americano si è spento circa un mese fa, l’11 febbraio, a causa di un tumore

Aveva scoperto la malattia al colon-retto al terzo stadio, combattendola con coraggio

La moglie ha voluto ricordarlo in occasione di quello che sarebbe stato il suo 49esimo compleanno

Su Instagram ha condiviso foto inedite e parlato del suo stato d’animo

L’8 marzo è stato un giorno particolarmente carico di emozione per la vedova di James Van Der Beek. Kimberly Van Der Beek ha infatti ricordato il marito nel giorno che avrebbe segnato il suo 49° compleanno. E’ il primo celebrato dopo la sua scomparsa.

La produttrice, 44 anni, ha condiviso una serie di Instagram Stories dedicate all’attore, morto l’11 febbraio all’età di 48 anni dopo aver affrontato un tumore al colon-retto scoperto al terzo stadio. Sopra una fotografia che li ritrae insieme ha scritto: “Oggi sarebbe stato il tuo quarantanovesimo compleanno. E mi manchi terribilmente”.

Kimberly Van Der Beek, 44 anni, ricorda il marito scomparso James Van Der Beek e spiega che "gli manca terribilmente"

Nei post successivi ha pubblicato altre immagini e video di famiglia, molti dei quali insieme ai loro sei figli: le femmine Olivia, Annabel, Emilia e Gwendolyn e i maschi Joshua e Jeremiah. In uno dei contenuti condivisi sui social Emilia, 9 anni, ha ricordato il padre con parole molto emozionanti.

James si è spento l'11 febbraio a 48 anni a causa di un tumore al colon-retto

Alcuni scatti tra l’altro mostrano la defunta star di Hollywood mentre si dedica ad alcune delle sue attività preferite, come il fai da te o la coltivazione della terra.

James con i figli avuti insieme a Kimberly, che scrive: "Questa è una perdita che non so come processare"

James e Kimberly si erano conosciuti nel 2009 e si erano sposati nell’agosto del 2010. Negli anni successivi hanno costruito una famiglia molto numerosa e nel 2020 avevano deciso di lasciare Los Angeles per trasferirsi in Texas.

James e Kimberly erano molto innamorati

L’attore, noto soprattutto per la serie televisiva “Dawson's Creek”, in cui ha interpretato il protagonista, aveva annunciato pubblicamente la diagnosi di cancro nel novembre 2024. All’epoca aveva spiegato di voler concentrare tutte le sue energie sulla salute e sulla famiglia. La malattia era stata scoperta dopo una colonscopia di routine effettuata nell’agosto 2023.

Kimberly ha però scritto di essere grata per il tempo che hanno avuto insieme

La notizia della sua morte era stata comunicata proprio da Kimberly attraverso un post su Instagram. Accanto a una fotografia dell’attore aveva scritto: “Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia”.

James con uno dei suoi figli appena nato

Nel messaggio aveva aggiunto anche che ci sarebbe stato molto da raccontare sui desideri del marito, sul suo amore per l’umanità e sull’importanza del tempo. “Arriverà il momento di condividere tutto questo”, aveva scritto, chiedendo però nel frattempo rispetto e privacy per permettere alla famiglia di elaborare il lutto.

James amava portare i suoi figli a fare "avventure"

Pochi giorni prima della morte dell’attore, la coppia aveva deciso di rinnovare i voti matrimoniali in una cerimonia molto intima. Kimberly ha raccontato che l’idea era nata appena due giorni prima: alcuni amici avevano portato nuove fedi e avevano riempito la loro stanza di fiori e candele, permettendo ai due di pronunciare di nuovo le promesse dal letto.

Gli piaceva molto lavorare la terra e si era trasferito in Texas da Los Angeles nel 2020

“È stato semplice, bellissimo e molto commovente”, ha spiegato la produttrice, ricordando quel momento speciale condiviso insieme.

James amava anche ballare con i figli

Dopo la morte dell’attore, alcuni amici di Kimberly hanno avviato una raccolta fondi online per sostenere economicamente la famiglia, provata dagli sforzi economici della malattia di James. E’ arrivato oltre un milione di dollari in meno di 24 ore.

Eccolo mentre si dedica al fai da te: era una delle sue passioni

Secondo la descrizione della raccolta, le spese mediche sostenute durante la lunga battaglia contro il cancro avevano infatti messo in difficoltà le finanze della famiglia. I fondi raccolti serviranno ora ad aiutare Kimberly e i loro sei figli ad affrontare il futuro.