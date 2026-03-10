''Ora siamo pari'': Selvaggia Lucarelli in lacrime nello scherzo tv fatto con la complicità del futuro marito Lorenzo

La giornalista e scrittrice è stata una delle vittime dell’ultima puntata di “Scherzi a Parte”

Il format di Canale5 ha avuto la complicità del suo futuro marito Lorenzo Biagiarelli

Lui infatti si voleva vendicare di uno scherzo cattivo che lei gli fece anni fa, fingendosi morta

Lorenzo Biagiarelli si è vendicato della futura sposa Selvaggia Lucarelli con l’aiuto di “Scherzi a Parte”.

Ieri sera, lunedì 9 marzo, è andato infatti in onda su Canale5 lo scherzo fatto dal format alla giornalista e scrittrice con la complicità proprio dello chef, suo futuro marito.

Lorenzo Biagiarelli, 35 anni, spiega di volersi vendicare di uno scherzo molto cattivo che gli fece Selvaggia anni fa

Biagiarelli, 35 anni – che dovrebbe giurare amore eterno alla giudice di “Ballando con le Stelle” questa primavera in Puglia – è amico di un autore del programma Mediaset.

“Devo vendicarmi di Selvaggia di uno scherzo cattivo che mi ha fatto qualche anno fa”, ha spiegato. Ha quindi raccontato quell’episodio: “Eravamo a guardare la televisione la sera, scendo a prendere le sigarette, torno in casa ed era in bagno in terra riversa, proprio sdraiata a pancia in giù in una posizione innaturale con il cane che le leccava il piede. Sai proprio quando uno muore di infarto?”.

Selvaggia guarda nello studio di Scherzi a Parte lo scherzo che le hanno fatto

“‘Amore, amore amore’, urlavo, ma lei non si muoveva. E’ rimasta così tipo un minuto. Io stavo a chiamare l’ambulanza, lei si tira su ‘ahahah che scherzo’. Che scherzo di m***a. Non le ho parlato per due giorni, ma secondo me questo silenzio non è stato sufficiente quindi vorrei pensare a qualcosa di più subdolo”, ha aggiunto.

Certo, farla al volto tv 51enne non è facile. Lorenzo ha sottolineato: “E’ una donna razionalissima, lucidissima, ma secondo me ci sono dei trigger, che ne so… i gatti. Se c’è un gatto da salvare… quello potrebbe rendere lo scherzo veramente efficace fino alla fine”. “Vai con la vendetta”, ha esclamato.

Selvaggia rivedendo lo scherzo ride

Così il programma ha organizzato questo scherzo-vendetta. A Selvaggia è stato fatto credere che il fidanzato fosse rimasto chiuso in un furgone refrigerato nel tentativo di aiutare una donna incontrata in autogrill a ritrovare un gatto fuggito dalla gabbietta.

Il furgone parte con Lorenzo dentro, Selvaggia è costretta a chiamare la polizia e insieme ad un’altra persona si lancia alla ricerca del mezzo con il fidanzato rimasto a “congelarsi” al suo interno.

Il momento in cui Lorenzo si palesa con le telecamere e Selvaggia scopre che si trattava di uno scherzo

Trovano il furgone in autostrada, ma non riescono a far capire all’autista che deve accostarsi per far scendere Lorenzo (che nel frattempo però era già sceso all’insaputa di Selvaggia). Riescono a fargli aprire la cella frigorifera solamente dopo tempo, quando si ferma in una stazione di servizio. Nel frattempo Selvaggia è scoppiata anche a piangere, pensando che il suo futuro marito stesse soffrendo al gelo con conseguenze potenzialmente molto pericolose.

Pian piano l'irritazione lascia spazio ad un sorriso

Nella cella frigorifera però non c’è nessuno. Lorenzo, che come detto era già sceso, si palesa con le telecamere canticchiando la musichetta della sigla di “Scherzi a Parte”. Selvaggia è visibilmente irritata, lui prova ad abbracciarla ma lei si divincola.

Biagiarelli allora le ricorda l’episodio di alcuni anni fa: “Ti ricordi quando hai fatto finta di essere morta in bagno? Ora siamo pari”. Lei pian piano si rasserena, ma stavolta ha trovato qualcuno che è riuscito a fargliela.

Alla fine Lorenzo riesce ad abbracciarla

In studio tra l’altro Selvaggia ha ritrovato una vecchia conoscenza: Max Giusti, conduttore dello show di Canale5, che è anche uno dei suoi ex fidanzati storici.

Dal prossimo 17 marzo la Lucarelli sarà anche opinionista sulla stessa rete: affiancherà, insieme a Cesara Buonamici, Ilary Blasi nella nuova edizione del Grande Fratello Vip.